La preciosa estación de tren que Saramago llamó "la gran biblioteca de la historia de Portugal": una joya del Patrimonio forrada de 20.000 azulejos en azul y blanco, estilo neoclásico y acento francés

Por fuera, la estación de tren de Oporto es un imponente palacete neoclásico, de clarísima influencia francesa de la primera mitad del siglo XX, y levantado por el arquitecto José Marqués da Silva en el año e inaugurado en 1916. Lo más curioso es que el primer tren llegó a esta estación en 1896, es decir, 20 años antes de su inauguración oficial del edificio. En aquel momento, la estación era solo una instalación temporal hecha de maderas.