La preciosa estación de tren que Saramago llamó "la gran biblioteca de la historia de Portugal": una joya del Patrimonio forrada de 20.000 azulejos en azul y blanco, estilo neoclásico y acento francés
Es uno de los lugares más visitados de Oporto, y de Portugal.
Si decimos que es la estación de tren más bonita de Portugal, y probablemente una de las más bonitas del mundo, no estamos exagerando. Una joya de la arquitectura portuguesa forrada con más de 20.000 azulejos artesanales pintados en blanco y azul que cautiva de un solo vistazo. Y no es para menos.
Esta obra de arte se encuentra en el vestíbulo de la estación de tren de São Bento, en Oporto. Y además de tener una estética preciosa, también tiene un gran valor histórico. Y que el mural con el que está revestida la estación, muestra diferentes escenas de los momentos más importantes de la historia de Portugal.
Un mural de azulejos de más de 500 metros cuadrados
El mural, que ocupa más de 550 metros cuadrados, es una obra del artista Jorge Colaço, instalados entre los años 1905 y 1906. Se produjeron en la Real Fábrica de Cerámica de Sacavém, bajo un marcado estilo racionalista e historicista tan característico de principios del siglo XX.
Cubren completamente los muros del atrio, y muestran escenas de batallas épicas y desembarcos históricos, pero también momentos de la vida cotidiana: en sus paneles conviven la batalla de Valdevez, la entrada del rey Juan I en Oporto y la conquista de Ceuta con momentos de la vida en el campo o el desarrollo del ferrocarril en Portugal, por ser todos ellos pasajes imprescindibles de la historia del país luso.
No es de extrañar que el propio José Saramago, uno de los autores portugueses más relevantes de la literatura contemporánea, dijera de la estación que es como "la gran biblioteca de la historia de Portugal" escrita en azul y blanco, aludiendo precisamente al rigor y a los dos colores con los que están pintada esta obra maestra de la cerámica portuguesa.
Cómo es la estación de tren más bonita de Portugal
Por fuera, la estación de tren de Oporto es un imponente palacete neoclásico, de clarísima influencia francesa de la primera mitad del siglo XX, y levantado por el arquitecto José Marqués da Silva en el año e inaugurado en 1916. Lo más curioso es que el primer tren llegó a esta estación en 1896, es decir, 20 años antes de su inauguración oficial del edificio. En aquel momento, la estación era solo una instalación temporal hecha de maderas.
Otro dato curioso es que la estación, tal y como la conocemos hoy, se levantó sobre las ruinas del antiguo Convento de São Bento del Ave María, y que fue arrasado por un incendio. En clave de homenaje, la estación tomó de ese antiguo convento el nombre y hoy es uno de los grandes iconos del patrimonio arquitectónico de Oporto, y de Portugal.
Dónde está la estación de los 20.000 azulejos
Se encuentra en el centro histórico de la ciudad de Oporto, concretamente en la Praça de Almeida Garrett y muy cerca de lugares emblemáticos de la ciudad, como la Catedral de Sé, el Puente de Don Luis I o la avenida de los Aliados.
Síguele la pista
Lo último