La preciosa ciudad donde se creó la fórmula de la crema Nivea, la de la lata azul, en 1911: es el lugar con más puentes del mundo y su ayuntamiento es más grande que Buckingham Palace

“Gracias a su fórmula estable Nivea Creme puede resistir largos viajes en diferentes zonas climáticas” sin que su calidad ni sus propiedades se vieran alteradas. Y así sigue siendo: “Hoy en día, Nivea está disponible en más de 200 países de todo el mundo y el 42% de las ventas se generan fuera de Alemania”, señalan en su página web. Lo curioso es que a pesar de los años que han pasado, Nivea sigue siendo la misma, por dentro y por fuera. Su atractivo color blanco fue lo que dio origen al nombre, procedente de la palabra ‘niveus’ que en latín significa ‘blanco con la nieve’. Qué nombre tan bien elegido.