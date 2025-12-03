La preciosa ciudad donde se creó la fórmula de la crema Nivea, la de la lata azul, en 1911: es el lugar con más puentes del mundo y su ayuntamiento es más grande que Buckingham Palace
Se la conoce como la Venecia del Norte por estar repleta de canales, pero lo que poca gente sabe es que esta ciudad es el epicentro de la famosísima crema Nivea.
Hay una ciudad en el norte de Europa que vive entre las aguas de ríos, lagos y canales, como Venecia. Con la diferencia de que la ciudad italiana solo tiene 400 puentes y esta suma más de 2.400. Con razón se la conoce como la Venecia del Norte. Y no, no estamos hablando de la preciosa Ámsterdam.
Se trata de una ciudad portuaria, conectada al mar por el río Elba y asentada justo ahí donde su cauce conecta con dos ríos más (Alster y Billey). Por eso el agua y los canales lo condicionan todo, hasta el urbanismo, haciendo que esta sea la ciudad con más puentes de todo el mundo.
Dónde está la ciudad con más puentes del mundo
Fundada hace más de 1.300 años, Hamburgo es la segunda ciudad más grande de Alemania, solo superada por Berlín. Y entre sus récords ostenta también el de contar con el segundo puerto más grande de toda Europa (por detrás de Rotterdam), posicionado además entre los 20 más importantes del mundo.
A nivel arquitectónico presume también de grandes edificios que hoy son patrimonio de la Humanidad, como su magnífico ayuntamiento. Una joya historicista (con elementos renacentistas, góticos y barrocos) levantada a finales del siglo XIX y con un tamaño descomunal: con sus más de 17.000 metros cuadrados, tiene una torre de más de 112 metros de altura y 647 habitaciones; es decir, más de las que hay en Buckingham Palace, en Londres.
La Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo (ese es su nombre oficial) sin embargo es famosa por otra cosa. Es el lugar donde hace más de un siglo nació la primera crema hidratante de la historia y, como consecuencia, una de las cremas cosméticas más queridas en España y populares a nivel internacional.
El lugar donde nació la primera crema hidratante de la historia
Si decimos que se trata de una crema que viene en una lata redonda y azul… ya no hay misterio. Se trata de Nivea, la famosa crema hidratante que revolucionó la industria farmacéutica a comienzos del siglo XX gracias a una emulsión magistral inventada por un químico alemán en 1911.
Hasta el momento no se había logrado nada parecido. Y el componente que lo hizo posible fue el ‘eucerit’, capaz de permitir una mezcla estable de agua y aceite, la base de cualquier crema y el vehículo necesario para que el resto de principios activos puedan subsistir. El resto, ya es historia.
Una crema preparada para viajar por todo el mundo
A ese hallazgo químico hay que sumarle el hecho del contexto histórico en el que surge: un momento en el que la conectividad internacional entre países y continentes comenzaba a ser una realidad, con la puesta en marcha de transatlánticos y los primeros hidroaviones. Eso hizo que la crema blanca se expandiera a mercados internacionales. “Solo tres años después de su lanzamiento, Nivea Creme está presente en todos los continentes”, apuntan desde la compañía.
“Gracias a su fórmula estable Nivea Creme puede resistir largos viajes en diferentes zonas climáticas” sin que su calidad ni sus propiedades se vieran alteradas. Y así sigue siendo: “Hoy en día, Nivea está disponible en más de 200 países de todo el mundo y el 42% de las ventas se generan fuera de Alemania”, señalan en su página web. Lo curioso es que a pesar de los años que han pasado, Nivea sigue siendo la misma, por dentro y por fuera. Su atractivo color blanco fue lo que dio origen al nombre, procedente de la palabra ‘niveus’ que en latín significa ‘blanco con la nieve’. Qué nombre tan bien elegido.
