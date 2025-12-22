De Positano a Ravello: los imprescindibles de la Costa Amalfitana

Llegando desde Nápoles, la primera parada es Positano, un pueblo convertido en una cascada de casas en color pastel que se van descolgando por la ladera de la montaña hasta llegar a la playa. La mejor forma de recorrer sus calles es perderse entre ellas, subiendo y bajando sus cuestas y paseando entre sus callejones estrechos. No hay que dejar de visitar la iglesia de Santa María Assunta, conocida por su cúpula de azulejos multicolor, además de la Spiaggia Grande, su playa principal con sombrillas de colores y el mar azul de fondo. Además, Positano es el punto de partida de la ruta de trekking Sendero de los Dioses (Sentiero degli Dei), un recorrido de montaña que ofrece vistas espectaculares sobre la costa.