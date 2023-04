Portofino pondrá multas de 275 euros a los que ocupen las calles haciéndose selfies

Esta medida restrictiva ya ha entrado en vigor y estará vigente hasta el próximo 15 de octubre, momento en que la afluencia de turismo ya no es tan alta y por tanto no se requerirá de estas medidas extraordinarias. Por tanto, si visitas Portofino a partir de esa fecha, no tendrás ningún impedimento para pararte en la calle a charlar con cualquier persona o tomarte todos los selfies que quieras.