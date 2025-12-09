¿Sabías que existe una Pompeya en América? En este parque puedes caminar sobre lava solidificada de 50 años a los pies de un volcán activo
En el corazón verde de Centroamérica existe un territorio que fue moldeado por el fuego. Hoy este escenario cubierto de roca negra y selva se puede visitar, y es una de las paradas de la Expedición VIAJAR a Costa Rica.
El calendario marcaba el 26 de julio de 1968. A las 7:30 de la mañana, el volcán Arenal, ubicado a 140 kilómetros de San José, explotó vorazmente, generando 3 nuevos cráteres y dejando caer por sus laderas ríos de lava que destruyeron en gran medida los pueblos de Tabacón y Pueblo Nuevo y acabaron con la vida de 90 personas.
Hoy su cono casi perfecto sigue marcado las aquellas cicatrices de aquella herida. El visitante del Parque Arenal avanza entre coladas petrificadas, escucha el crujido de la lava bajo las botas y disfruta de la vista imponente de un volcán que sigue activo.
Este impresionante pedazo de la historia reciente es solo una parte de lo que descubriremos en la Expedición Viajar a Costa Rica, un viaje exclusivo en el que un selecto grupo recorrerá en mayo el país americano junto a la autora bilbaína Bárbara Gil, la pluma detrás de novelas como Nenúfares que brillan en aguas tristes (2021) y La leyenda del volcán (2023), que transcurre en el escenario que visitamos hoy.
|Información expedición a Costa Rica
|Correo Electrónico:
|expedicionviajar@clubmarcopolo.es
|Teléfono:
|900 909 698
|Sitio web:
|www.club-viajar.es/expediciones
Cómo es el Volcán Arenal, el gran protagonista del parque
El Arenal cuenta con unos 7.500 años de antigüedad y 1.650 metros de altura. Se le consideraba dormido hasta la erupción de 1968 y desde entonces y hasta el año 2010 los visitantes podían disfrutar una vista un tanto sobrecojedora: la lava seguía fluyendo, lenta pero inexorable, por la ladera del volcán sin descanso. Aunque el volcán continúa activo, la sismicidad se ha reducido y hoy solo se aprecia una ocasional columna de humo blanco emergiendo de su cráter.
El parque nacional fue creado en 1991 para proteger su valor hídrico, forestal y paisajístico. Ocupa más de 12.000 hectáreas que se despliegan entre el piedemonte de la Cordillera de Tilarán y las Llanuras de San Carlos; y es la ubicación perfecta para admirar el cono casi perfecto del Arenal desde diferentes ángulos.
La visita al Parque Arenal: qué senderos escoger
El Parque Arenal se divide en dos partes: Sector Volcán y Sector Península.
Sector Volcán es el corazón del parque: senderos que atraviesan bosques lluviosos, coladas de lava sobre las que caminar y miradores espectaculares. Desde la taquilla existe la opción de tomar diferentes senderos, todos ellos bastante accesibles –el más largo cuenta con 3 kilómetros–. En el Sendero El Ceibo está el árbol de ceiba, un gigante vegetal de más de 400 años que es una de las grandes atracciones del parque.
Tomando el sentido contrario al resto de senderos descubrimos un mirador accesible en coche, que permite acercarse al cono desde un ángulo menos transitado.
Por su parte, Sector Península conduce hacia la Laguna Arenal, donde pasarelas y miradores sobre el agua ofrecen la vista más impresionante del volcán, especialmente al atardecer. Eso sí, solo será posible admirarla en todo su esplendor si el cielo está despejado.
En el caso de la Expedición Viajar, el grupo guiado hará una exclusiva caminata privada de tres horas sobre lava solidificada.
Información práctica para visitar Parque Arenal
Elegir esta caminata supone también contribuir a la protección del país: el 100 % del valor de la entrada se destina al mantenimiento de parques y áreas naturales. Además, el parque mantiene normas estrictas: no se permiten plásticos de un solo uso, aunque sí dispone de baños, zonas de picnic y agua potable en la entrada.
El parque abre todos los días de 8:00 a 16:00 y se encuentra a unas 4 horas en coche desde San José, perfectamente accesible para una escapada de día completo.
Síguele la pista
Lo último