¿Sabías que existe una Pompeya en América? En este parque puedes caminar sobre lava solidificada de 50 años a los pies de un volcán activo

El Arenal cuenta con unos 7.500 años de antigüedad y 1.650 metros de altura. Se le consideraba dormido hasta la erupción de 1968 y desde entonces y hasta el año 2010 los visitantes podían disfrutar una vista un tanto sobrecojedora: la lava seguía fluyendo, lenta pero inexorable, por la ladera del volcán sin descanso. Aunque el volcán continúa activo, la sismicidad se ha reducido y hoy solo se aprecia una ocasional columna de humo blanco emergiendo de su cráter.