Polonia en verano: un destino (muy) playero por descubrir

Desde sus playas de arena blanca hasta sus escarpadas montañas, Polonia ofrece innumerables planes para sus meses cálidos. El verano en este país europeo se puede disfrutar desde sus ciudades costeras como Sopot o Gdynia con sus idílicos paseos marítimos, o bien descansar bajo el sol en las playas de las islas de Uznam y Wolin. Además, los planes en esta estación también se extienden a las montañas, con chapuzones incluidos en sus largos ríos.

Así, recorremos Polonia a través de sus imprescindibles para disfrutar del verano:

Playas, paseos y arena blanca

Playas animadas y paseos llenos de vida y dunas desiertas, la costa del Báltico tiene opciones para todos los gustos. Entre las playas polacas del extremo más occidental de la costa, destacan las de las islas de Uznam y Wolin, y la playa de Swinoujscie, con sus casi 10 km de largo, es la más popular de todas. Otra buena opción es la playa de Miedzyzdroje, apodada la "Cannes polaca", y es que cuenta con su propio Paseo de la Fama a lo largo del paseo marítimo, con huellas de manos de actores y cineastas del país.

Las siguientes paradas indispensables son Ustka y Łeba, situadas a lo largo de la costa central. En la ciudad de Łeba, su amplia playa de arena está protegida por una franja de bosque de pinos. El Parque Nacional Słowiński, una reserva de la biosfera de la UNESCO y uno de los grupos de dunas móviles más grandes de Europa, se extiende hacia el oeste de las afueras de esta ciudad.

Por otro lado, la playa de 4,5 km de Sopot, una de las mejor conservadas de la bahía de Gdansk, se puede admirar desde los más de 500 metros del muelle de madera más largo de Europa.

Turismo de aventuras en las montañas

Recorrer la montañas polacas también son un buen plan de verano para un viaje de turismo de aventura. El Parque Nacional Tatra, en las montañas Tratas, es uno más populares del país, gracias a su carácter alpino y sus bello paisaje. Muy cerca de él, se encuentra el Parque Nacional Pieniny, en la frontera con Eslovaquia. El desfiladero del río Dunajec es su mayor atractivo turístico, donde también se pueden hacer excursiones de rafting en canoas de madera.

Son igual de espectaculares las montañas Karkonosze, con una geografía marcada por las calderas glaciares y los estanques que esconden en su interior. Además, en las laderas de las montañas se pueden encontrar curiosas rocas de granito erosionadas con forma de hongos. Por último, destacan los intrincados laberintos rocosos que encontramos en las montañas Stołowe.

Ciudades para una escapada express

Para una escapada de fin de semana a alguna ciudad costera, Tricity es una buenísima opción, un área urbana que cuenta con las ciudades de Gdansk, Gdynia y Sopot. En el caso de Gdynia, podremos encontrar un bonito puerto y un impresionante casco antiguo, uno de los complejos monumentales más grandes de Polonia. La mayoría de los tesoros arquitectónicos y artísticos que se encuentran en esta zona se remontan a los períodos gótico, renacentista tardío y manierista. Por otra parte, Sopot es popular por su paseo marítimo y por su extenso muelle.

La segunda propuesta es Łódź. Su tejido urbano, formado por varios estilos arquitectónicos, se compone principalmente por antiguos edificios industriales que se prestan a iniciativas artísticas. Por ejemplo, Famous OFF Piotrkowska, fundada en la antigua fábrica de algodón Franciszek Ramisch, es un centro de clubes, restaurantes, espacios de exposiciones, showrooms y concept stores. Además, Łódź es un lugar excepcional para los cineastas, y es que la Escuela de Cine de Lodz es una de las más antiguas del mundo.

Los festivales a los que volveremos

Nada resume mejor la esencia del verano que los festivales, muy populares en el país polaco. Sin embargo, la situación de pandemia ha provocado que desde el pasado año se hayan suspendido este tipo de celebraciones, así que previsiblemente tendremos que esperar al año que viene para volver a disfrutar de ellos.

Y las opciones no son pocas. Los fanáticos de la música no se pueden perder el Open'Er Festival en Gdynia, los sonidos alternativos del festival Katowice, el Tauron Nowa Muzyka o el festival OFF. Si lo que te interesa es el cine, las mejores opciones son el Festival Internacional de Cine New Horizons, el Festival de Cine y Arte Two Riversides y el Festival de Cine de Gdynia. Por último, el arte carnavalesco se puede disfrutar en el Urban Highline Festival.

