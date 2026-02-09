El secreto mejor guardado del Caribe se esconde entre playas legendarias y una naturaleza intacta: es el viaje que querrás hacer en 2026

A pesar de su fama internacional, las Islas Caimán siguen siendo uno de los secretos mejor guardados del Caribe occidental. Playas de postal, gran variedad de experiencias acuáticas en el Caribe y una infraestructura de lo más completa, que incluye hoteles de reconocimiento mundial y una deliciosa escena gastronómica caribeña. Todo ello con un clima cálido todo el año, que permite disfrutar de sus encantos naturales en cualquier temporada. No es de extrañar que se hayan posicionado como uno de los grandes destinos del Caribe, con una tasa de repetición del 45%, siendo la más alta de la región.