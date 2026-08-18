Una de las playas más espectaculares de África: nadar entre delfines, bañarte en un cráter volcánico y comer atún fresco

Hay muchas formas de conocer Cabo Verde, pero Santa María, la Isla de Sal, concentra las más conectadas con la naturaleza. Quien busca descubrir las maravillas que ofrece la tierra disfrutará con sus playas de arena dorada, sus experiencias de esnórquel entre tortugas, delfines y rayas, sus salinas volcánicas y su piscina natural de Buracona. Pero el ambiente de la isla también tiene mucho que decir: mercados tradicionales, ambiente desenfadado, música morna por la noche y cultura de pesca están integrados en el ADN de la isla.

Las playas de Cabo Verde son un paraíso en la tierra / Unsplash / Victor Svistunov

Qué visitar en la Isla de Sal en Cabo Verde: excursiones en barco, piscinas naturales y un oasis en mitad de un cráter volcánico

La vida en la Isla de Sal está marcada por el mar, que determina sus paisajes y la identidad de su gente. Es lo primero que se aprende al llegar al resort, apostado sobre una arena dorada que se baña en agua turquesa. Desde allí mismo es posible hacer esnórquel y disfrutar de la vida marina, pero una de las mejores experiencias que puedes hacer en Cabo Verde es coger un barco para descubrir la costa desde el otro lado de la orilla. En esta visita, podrás incluso nadar con tortugas, delfines y rayas, según lo afortunado que seas en los avistamientos.

El mar, el gran protagonista en Cabo Verde / Unsplash / Victor Svistunov

Haciendo base en Santa María podemos visitar el oasis de Pedra de Lume, ubicado dentro del cráter de un antiguo volcán. En otro volcán existe la posibilidad de visitar las salinas y bañarnos en un lago dentro del cráter de un volcán extinguido, donde la alta salinidad nos ayudará a flotar sin esfuerzo.

Otra excursión imperdible es la piscina natural de Buracona, que es especialmente impresionante a mediodía, cuando un juego lumínico permite apreciar el "Ojo Azul", que parece iluminar el agua desde dentro.

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El ambiente en Isla de Sal, en Cabo Verde: el motivo por el que querrás volver

Más allá de sus impresionantes paisajes de isla paradisiaca, el motivo que hace que Cabo Verde sea uno de esos destinos a los que quieres volver una y otra vez es su gente.

En Santa María, el lugar donde se ubica el hotel propuesto para este viaje, se encuentra la zona más animada del país, con un ambiente relajado y bohemio donde siempre huele a mar y se oye la música morna de fondo.

Uno de los principales atractivos de la Isla de Sal, en Cabo Verde, es la simpatía de su gente / Unsplash / Belinda Fewings

Si te diriges al muelle, encontrarás uno de sus rincones más auténticos, con los pescadores locales que regresan cada día con la pesca del día. Allí también tienes la posibilidad de hacer una clase de surf o de paddleboard para descubrir la costa desde otra perspectiva.

Otra mirada sobre la Isla de Sal se obtiene en el disfrute de la calma, relajándote en sus playas de ensueño con un ponche de maracuyá en la mano o paseando por su pequeño mercado en busca de delicias locales.

La Isla de Sal es tierra de pescadores / Unsplash / Krisztian Tabori

Cómo organizar un viaje a Cabo Verde

Cuando empiezas a pensar en un viaje a Cabo Verde como este es normal que surjan muchas preguntas: cuánto tiempo dedicar, cuál es la mejor época o cómo organizar el recorrido para que todo encaje. Resolver todo eso con la ayuda de expertos que conocen el lugar de primera mano permite transformar esa idea inicial en un viaje real y personalizado.

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El encanto de Cabo Verde se mide entre playas y pesca / Unsplash / Victor Svistunov

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