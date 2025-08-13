La playa turquesa y de arena fina que todavía no se ha masificado: la hemos encontrado y está al lado de España

Este es el caso de la Isla de la Fuseta, ubicada dentro del Parque Natural de la Ría Formosa. En este enclave se respira paz y es perfecto para los que busquen un baño en el océano lejos de las masificaciones y del bullicio turístico que caracteriza el Algarve. Solo se puede llegar en barco desde el pueblo con el mismo nombre. Sus extensas playas de aguas cristalinas invitan al descanso y conexión con la naturaleza a sus visitantes.