La playa turquesa y de arena fina que todavía no se ha masificado: la hemos encontrado y está al lado de España
Descubre uno de los secretos mejor guardados del Algarve.
Más de 150 kilómetros recorren el litoral del famoso Algarve portugués, uno de los destinos playeros más visitados. Las grandes playas paradisíacas de arena blanca, junto a los acantilados y paisajes, son sus mayores atractivos y la razón de su gran demanda. Pero como en todos los sitios, hay zonas mágicas, desconocidas para muchos, que solo los más exploradores tienen el privilegio de disfrutar.
Este es el caso de la Isla de la Fuseta, ubicada dentro del Parque Natural de la Ría Formosa. En este enclave se respira paz y es perfecto para los que busquen un baño en el océano lejos de las masificaciones y del bullicio turístico que caracteriza el Algarve. Solo se puede llegar en barco desde el pueblo con el mismo nombre. Sus extensas playas de aguas cristalinas invitan al descanso y conexión con la naturaleza a sus visitantes.
En la isla hay dos zonas para el baño. Por un lado, está la playa de la Ría y por otro la playa que da al mar; entre las dos hay un parking habilitado. La playa de la Ría cuenta con un arenal extraordinario, pero durante la marea alta encontrar sitio se puede convertir en misión imposible: su superficie se limita prácticamente a pequeños islotes.
Parque Natural de la Ría Formosa
Este parque abarca toda la isla y destaca por sus impresionantes paisajes y rica biodiversidad. Al ser de especial importancia su preservación, por ser una zona protegida, todas las actividades que aquí puedes encontrar están enfocadas en el eco-turismo. En la parte norte puedes visitar las salinas, desde donde hace décadas se produce sal de la mejor calidad y de manera tradicional.
Entre la oferta de actividades, el avistamiento de aves es de las más populares: numerosas especies migratorias transitan y anidan en la zona. Pero si eres más de actividades deportivas, los paseos en kayak te quitarán ese gusanillo, son la mejor opción para explorar la flora y fauna a través de los canales de la marisma. Como ves, este entorno es perfecto para los amantes de la naturaleza.
Descubre el pueblo
Este pueblo pesquero no es lo que te imaginas al llegar al Algarve. A diferencia de las otras localidades turísticas, en Fuseta se esconde la cara más tranquila y auténtica. En su puerto los pescadores aún remiendan las redes, un enclave en el que parece que no pasa el tiempo.
Destaca la industria local de las ostras. Gracias a las aguas ricas en nutrientes y poco profundas de la Ría Formosa, se reúnen las condiciones idóneas para el cultivo de este molusco. Si te fijas bien, cuando hay marea baja, se pueden observar hileras de criaderos de ostras extendidas por la laguna. Los más curiosos tienen la posibilidad de aprender sobre su cosecha en paseos y catas ofrecidos por algunos de los productores.
