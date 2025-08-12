La playa más peligrosa del mundo tiene arena negra, fue escenario de Juego de Tronos y tiene una norma: prohibido darle la espalda al mar

Si tienes pensado visitar Reynisfjara debes tener cuidado al acercarte a sus aguas. Tal es su peligro que el baño está totalmente prohibido, además se aconseja a los visitantes que no le den la espalda a las olas y que mantengan una distancia de mínimo 30 metros. Esta playa es famosa por sus olas impredecibles, conocidas como sneaker waves, que pueden surgir hasta en los días más tranquilos. A lo largo de los años se han registrado varios accidentes mortales debido a este fenómeno, el último de ellos en noviembre de 2022.