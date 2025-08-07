La playa del norte de Portugal que parece el cañón del Colorado al atardecer: sus formaciones rocosas tienen más de cinco millones de años
Ha sido elegida como una de las playas más bonitas de Europa, y cuesta creer que esté tan poco masificada.
No es de extrañar que esta preciosa playa de arena dorada y aguas cristalinas haya sido elegida como una de las más bonitas de Europa. Un arenal perteneciente al distrito de Setúbal, curiosamente el mismo que esconde las paradisíacas playas de Comporta, el eterno destino de moda situado a un paso de Lisboa.
Y es que el Alentejo presume de contar en su territorio con lugares secretos tan interesantes como este, capaces de hacerle sombra a las mejores playas del Algarve, la región que más turistas recibe situada en el sur de Portugal. Con la diferencia de que el Alentejo es (todavía) un destino mucho menos masificado, perfecto para quienes buscan tranquilidad en entornos salvajes y casi vírgenes.
La costa atlántica también es sinónimo de grandes acantilados. Y algunos de los más hermosos y singulares los hemos encontrado en el municipio de Grándola, donde los grandes arenales de las playas se rodean de un paisaje escarpado y arcilloso en tonos rojizos.
Una playa fosilizada bañada por el Atlántico
Son tan llamativos que, salvando las distancias, recuerdan incluso al impresionante Cañón del Colorado. Sobre todo al atardecer, cuando los rayos del sol inciden con fuerza en las rocas resaltando las tonalidades de la piedra arcillosa.
Y aunque la comparación es atrevida, el paralelismo es razonable: estos acantilados que se extienden paralelos a la costa son formaciones fósiles de sedimentos arenosos que tienen unos cinco millones de años. La erosión del mar, el viento y la lluvia es la responsable de sus formas únicas y de la riqueza que esconde a nivel geológico.
Una de las diez playas más bonitas de Europa
El resultado es una playa de belleza natural innegable. Y ese es, precisamente, uno de los puntos fuertes de la praia de Galé-Fontainhas, la playa del Alentejo que ha sido incluida entre las diez playas más bonitas de Europa. Basta echar un vistazo a sus fotografías para confirmar por qué.
No tiene chiringuitos, ni servicio de hamacas o sombrillas, ni casi aparcamiento. Y eso es lo que hace que sea aún más interesante, porque de alguna manera garantiza la poca afluencia de turistas.
Cómo llegar a la playa más bonita del Alentejo, en Portugal
Y aunque el acceso no es difícil, requiere algo de habilidad (sobre todo si se va cargado): hay que entrar por el Camping Galé-Fontainhas y bajar una escalera con pasamanos de madera. Después hay que hacer un poco de senderismo por las dunas, rodeadas de vegetación autóctona, hasta llegar a la playa propiamente dicha, un arenal continuo de unos dos kilómetros de extensión. Pero merece la pena.
Una vez abajo, las vistas son de ensueño: la inmensidad del azul del océano contrastan con el acantilado que protege la playa de Galé-Fontainhas. Una suerte de montaña esculpida en la roca que, a pesar de su dureza, parece derretirse hacia el mar como si fuera una duna de arena mojada.
