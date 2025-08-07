La playa del norte de Portugal que parece el cañón del Colorado al atardecer: sus formaciones rocosas tienen más de cinco millones de años

Y aunque el acceso no es difícil, requiere algo de habilidad (sobre todo si se va cargado): hay que entrar por el Camping Galé-Fontainhas y bajar una escalera con pasamanos de madera. Después hay que hacer un poco de senderismo por las dunas, rodeadas de vegetación autóctona, hasta llegar a la playa propiamente dicha, un arenal continuo de unos dos kilómetros de extensión. Pero merece la pena.