La playa más bonita de Portugal se esconde entre acantilados de arena: puedes ver uno de los mejores atardeceres de todo el país

Pero no solo los geólogos alucinan con este sitio. Cualquiera que se acerque por primera vez a Praia da Galé entiende rápido que ha llegado a un lugar especial. Aquí no hay urbanizaciones ni resorts a pie de playa. Ni siquiera hay asfalto hasta la arena. Se accede a pie desde el Camping Galé–Fontainhas, cruzando un tramo de vegetación costera, y luego bajando por una escalera tallada en la roca, de esas que piden buen calzado y cero vértigo. Pero, sin duda, el esfuerzo vale la pena al llegar abajo, se abre una playa virgen de más de dos kilómetros, de arena fina y aguas limpias, sin rastro de cemento ni música a todo volumen. No sé a vosotros, porque para gustos están los colores, pero poder pasar un día en plena naturaleza es un sueño hecho realidad. Además, en la playa vas a poder disfrutar de uno de los mejores atardeceres de todo Portugal. Créeme que cuando lo ves piensas: "que me pellizquen, porque no sé si esto es real".