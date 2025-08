La playa más bonita del mundo está en el Caribe Mediterráneo: de arena rosa y a dos horas de España

Situada en el extremo suroeste de Creta, Elafonisi es mucho más que una playa para hacer fotos y subir a Instagram, es un fenómeno natural que combina aguas turquesas, arena teñida de rosa y un entorno virgen que parece resistirse a la acción del hombre que, reiteradamente, se encarga en destruir las maravillas naturales más espectaculares. Cuando llegas, el primer pensamiento es siempre el mismo: “si no lo veo no lo creo”. Y es precisamente esa mezcla de belleza, sorpresa y aislamiento la que convierte a Elafonisi en una de las playas más espectaculares no solo de Europa, sino del mundo. Y créeme que he pisado arenas por multitud de países.