Ni Galicia, ni Andalucía: la playa más bonita de Europa está en Portugal, se encuentra al final de un sendero y es el punto más occidental del continente

En la región de Lisboa se encuentra el Parque Natural de Sintra-Cascais y, en él, se alza una imponente formación rocosa llamada Rocha da Ursa. El promontorio es el que da nombre a nuestra playa protagonista ya que, visto desde el norte (y con mucha imaginación), se asemeja a una osa sosteniendo a su osezno. La leyenda cuenta que esta osa y sus cachorros vivían cerca del mar, protegiéndose de los glaciares que cubrían la sierra de Sintra. Cuando estos comenzaron a derretirse, los dioses advirtieron a los animales que se refugiaran en la sierra, la osa se negó y fue convertida en piedra. La Praia da Ursa se caracteriza por una belleza natural impresionante y un entorno salvaje.