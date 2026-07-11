La playa más bonita del mundo está en el Caribe Mediterráneo: tiene arena rosa y se encuentra a poco más de dos horas de España

Te suena, ¿no? Seguro que la has visto circulando por redes sociales, pero es que, según cuenta la leyenda, hay algo que hace que seas incapaz de sacar la cámara en cuanto pisas esta playa. Dicen que, por más que lo intentes, es inevitable hacer mil fotos para capturar ese tono rosado tan caracterísitco de su arena. Es incluso más difícil resistirse a conseguir la instantánea perfecta cuando te das cuenta de que no está llena de colchonetas inflables ni millones de sombrillas.

Playa de Elafonissi, Creta, Grecia / JNemchinova / ISTOCK

Pero esa necesidad de fotografiarlo todo irás a más en cuanto notes que el agua cambia del azul intenso al turquesa en apenas unos metros y, junto a la orilla, aparecen pequeñas manchas rosadas que contrastan con la arena clara. No es un efecto de la cámara de tu móvil ni un fenómeno excepcional.

Adriana Fernández

Este tono rosado no cubre toda la playa de Elafonisi ni mantiene siempre la misma intensidad. Depende de la luz, del estado del mar y de la cantidad de diminutos fragmentos de conchas que se mezclan con la arena blanca. Ese color procede de miles de diminutos restos de organismos marinos acumulados durante siglos por la acción del mar. El resultado es uno de los paisajes más reconocibles del conocido como Caribe Mediterráneo y uno de los motivos por los que esta playa de Creta atrae cada año a visitantes de todo el mundo.

Un paisaje único donde la naturaleza explica el color de la arena

Elafonisi se encuentra a unos 75 kilómetros de la ciudad de Chania, en el suroeste de Creta. En realidad, el nombre hace referencia a un pequeño islote unido a la costa por una laguna de escasa profundidad que, cuando el mar está tranquilo, puede cruzarse caminando.

Aunque es espectacular de por sí, lo que distingue a esta playa son esas tonalidades rosadas de la arena que mencionábamos y que tienen un origen completamente natural. Se deben a la acumulación de diminutos fragmentos de conchas y esqueletos de microorganismos marinos, especialmente foraminíferos, cuyos restos contienen pigmentos rojizos. Al mezclarse con la arena blanca, crean ese característico color que ha hecho famosa a la playa.

Vista áerea de Elafonisi, en Grecia. / Istock / Rawf8

Ya te avisamos de que la arena no es completamente rosa ni tiene siempre el mismo aspecto. La intensidad del color varía según la cantidad de restos acumulados, el oleaje, la época del año e incluso la posición del sol. Tal vez vayas y sea muy intenso o, por el contrario, sea un tono muy sutil. Lo que está asegurado es que la visita merece totalmente la pena.

En las zonas donde se acumula más gente es también menos visible que hace décadas, motivo por el que las autoridades insisten en la importancia de no llevarse arena o conchas como recuerdo. ¡Importantísimo!

Mucho más que una playa de postal

Aunque la arena rosa concentra la mayor parte de la atención, buena parte del atractivo de Elafonisi está en el conjunto del paisaje. Las aguas de Elafonisi suelen ser tranquilas y poco profundas durante muchos meses del año, por lo que puedes caminar decenas de metros con el agua apenas por las rodillas hasta alcanzar el pequeño islote situado frente a la costa. También se forman piscinas naturales ideales para nadar.

Playa de Elafonisi, Isla griega. / Istock / Anetta Starowicz

Además, el entorno cuenta con un importante valor ecológico y la zona forma parte de la red europea Natura 2000 por contar con dunas, cedros, especies vegetales protegidas y hábitats de gran interés para la fauna del Mediterráneo.

La playa puede alcanzarse por carretera desde Chania en aproximadamente una hora y media, según el tráfico y el recorrido. Aunque parezca un destino paradisíaco de esos que creemos que solo están en la otra punta del mundo, desde España existen vuelos directos a Creta durante buena parte del año con los que puedes llegar a la isla en poco más de dos horas.