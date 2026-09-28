Si te gusta todo lo que lleva pistacho, tienes que visitar la isla que lo puso de moda: los mejores postres de Europa, playas mediterráneas y ciudades decadentes en las que siempre hace sol

Sicilia lleva siglos haciendo con el pistacho todo lo que ahora aparece en cafeterías, pastelerías y restaurantes españoles. Mucho antes de que se multiplicaran las cremas untables, las tabletas de chocolate Dubái y los helados de color verde (mis sobrinos dicen que son "de grillo"), en Bronte ya se incorporaba este fruto seco a helados, cannoli, tartas, pesto, pasta, embutidos y arancini. Viajar a Sicilia siguiendo el rastro de su producto más célebre conduce hasta las laderas del Etna, pero también permite recorrer una isla de ciudades desgastadas y hermosas, ruinas griegas, castillos normandos, reservas naturales y playas abiertas al Mediterráneo. ¿Vamos?

Catania, la región de la que salió el pistacho que hoy fascina al mundo entero / Unsplash / Nova

¿De dónde viene la obsesión por el pistacho? Visitamos Bronte, el pueblo siciliano que le dio origen

Bronte se encuentra en la provincia de Catania, sobre la vertiente noroccidental del Etna. El pueblo está rodeado por el parque volcánico y las montañas de los Nebrodi, en un territorio donde las coladas de lava se alternan con campos de cítricos, olivos, cereales y árboles frutales. Sin embargo, es el pistacho el que ha terminado por definir su paisaje, su gastronomía y hasta su calendario.

La localidad está situada a unos 50 kilómetros de Catania y puede incorporarse a una ruta alrededor del volcán. El negro de la roca volcánica y el verde de los pistacheros forman aquí una combinación difícil de encontrar fuera de esta parte de Sicilia, donde los árboles crecen entre superficies irregulares que complican cualquier intento de mecanizar el cultivo.

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¿Qué ver en Bronte como parada en un viaje por Sicilia?

El pistacho justifica el desvío, pero Bronte no termina en sus pastelerías. El Real Collegio Capizzi, construido entre 1774 y 1779, fue uno de los principales centros culturales de la isla y conserva una biblioteca con libros y atlas antiguos, una capilla, un auditorio y una pinacoteca dedicada al artista Nunzio Sciavarrello.

La iglesia madre de la Santísima Trinidad se formó en el siglo XVI mediante la unión de dos edificios religiosos anteriores y presenta una fachada barroca. También merece la pena detenerse en el santuario de la Annunziata, de origen renacentista, y en la iglesia de San Giovanni, vinculada a antiguas costumbres locales y restaurada después de años de deterioro.

El municipio puede servir además como punto de partida para recorrer el Parque del Etna y el Parque de los Nebrodi, dos paisajes muy distintos que se encuentran alrededor de Bronte. El primero está definido por la lava, los cráteres y una vegetación que se adapta a la actividad volcánica; el segundo introduce bosques, manantiales y senderos entre hayas y alcornoques.

La belleza de Sicilia se mide en sus playas, en sus ciudades y en su gastronomía / Unsplash / Alec Favale

Qué ver en Sicilia: Palermo, el Etna, Erice y las playas mediterráneas

Con la barriga llena y feliz, nos dirigimos a recorrer el resto de la isla. Hacia el este, el Etna introduce un paisaje de cráteres, coladas solidificadas y pueblos agrícolas construidos alrededor del volcán. Bronte se encuentra en una de sus laderas, mientras que Catania se extiende junto al mar bajo su silueta. Más al norte, Cefalú combina una extensa playa sobre el Tirreno con calles medievales y una catedral normanda levantada frente a la roca que domina la localidad.

Palermo resume la capacidad siciliana para acumular civilizaciones sin borrar completamente ninguna. La Capilla Palatina reúne mosaicos bizantinos, elementos islámicos y arquitectura normanda, mientras que las calles del centro enlazan fachadas barrocas, palacios envejecidos y mercados donde el pescado, las verduras y la comida callejera ocupan buena parte del espacio público. Ese aspecto ligeramente decadente forma parte de una ciudad que conserva las marcas de su historia sin convertirlas en decorado.

Palermo, el paraíso siciliano que se ha construido a base de capas de historia / Unsplash / Who's Denilo

En la zona occidental, Erice conserva callejones empedrados, patios y restos defensivos sobre una montaña desde la que se contempla la costa de Trapani. Cerca de allí, la Reserva Natural del Zingaro protege un tramo litoral de senderos, acantilados y pequeñas calas como Capreria. Las islas Eolias, frente a la costa septentrional, prolongan el carácter volcánico de Sicilia en un archipiélago de pueblos blancos, laderas oscuras y navegación mediterránea.

El otro lado de Sicilia: pueblos costeros que se recortan contra un mar turquesa / Unsplash / Raymond Petrik

Por qué merece la pena viajar a Bronte para probar el pistacho: 8.000 años de historia, una Denominación de Origen y un suelo único

Aunque el pistacho se haya convertido en uno de los sabores de moda en España, su historia comienza varios milenios antes de las cafeterías contemporáneas. Las evidencias arqueológicas encontradas en Jarmo, en el actual Irak, indican que ya se consumía hacia el año 6750 a. C. Desde Oriente Próximo, el fruto se fue extendiendo por el Mediterráneo hasta llegar a Sicilia.

Fueron los árabes quienes impulsaron su cultivo en la isla durante la Edad Media.Los pistacheros encontraron en las laderas del Etna un suelo volcánico poroso y rico en minerales al que lograron adaptarse incluso cuando apenas parecía haber tierra entre las piedras.

Desde 2009, el Pistacchio Verde di Bronte está protegido por una Denominación de Origen que delimita tanto su procedencia como sus características. Su identidad ha traspasado hace tiempo las fronteras de Sicilia. Cada 26 de febrero se celebra el Día Mundial del Pistacho, una fecha de origen poco documentado pero ya incorporada al calendario gastronómico internacional. En Bronte, sin embargo, el homenaje sigue siendo local: a finales de septiembre, coincidiendo con el final de la recolección bianual, se celebra un festival en su honor.

Cannoli de pistacho, una de las delicias típicas sicilianas / Unsplash / Amirali Mirhashemian

Cuándo viajar a Sicilia: temperatura, afluencia de viajeros y temporada gastronómica

La primavera y el comienzo del otoño son los periodos más cómodos para recorrer Sicilia, con temperaturas suaves y menor afluencia que en julio y agosto. Quienes quieran asistir a la Sagra del Pistacchio deberán viajar entre finales de septiembre y comienzos de octubre, mientras que el verano resulta más apropiado para disfrutar de los helados y conceder protagonismo a las playas y las islas.

Los paisajes que ofrece Sicilia son inagotables / Unsplash / San Ferrara

Cómo organizar un viaje a Sicilia con parada en Bronte

Una ruta completa puede unir Palermo, Cefalú, la Reserva del Zingaro, Bronte, el Etna y Catania, incorporando Erice o las islas Eolias según los días disponibles. Las distancias, las carreteras del interior y el acceso a los espacios naturales hacen especialmente importante decidir de antemano cuánto tiempo se dedicará a cada parte de la isla.

Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que, partiendo de la inspiración de los expertos de VIAJAR, puedas organizar viajes a tu medida con la atención excepcional de los asesores de PANGEA. Una ruta gastronómica alrededor de Bronte puede combinarse con playas, yacimientos arqueológicos, ciudades barrocas o unos días de navegación por las Eolias, pero el itinerario final depende solo de ti. A través de la colaboración, los embajadores de PANGEA crearán un recorrido personalizado en función de tus intereses, tu presupuesto y tu disponibilidad.

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Cefalú, uno de los destinos más codiciados de Sicilia / Unsplash / Serena Repice Lentini

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