La piscina natural más bonita de Europa está enclavada entre montañas, tiene aguas cristalinas y está al lado de un pueblecito precioso
Un destino ideal si estas buscando una escapada donde darte un baño rodeado de uno de los paisajes naturales más increíbles de toda Europa.
En un verano tan caluroso como el de este año, uno de los planes más habituales suele ser el buscar algún lugar donde refrescarse y bajar las temperaturas. Un destino muy común son las playas, pues sus pueblos y paisajes costeros hacen de estas una de las opciones preferidas en los meses de verano, pero no todos eligen esta opción. Las piscinas naturales o ríos son otras opciones a tener en cuenta. Lugares cómodos y tranquilos donde disfrutar del correr del río y relajarse en un entorno natural increíble.
Existen muchas piscinas naturales y ríos en toda Europa donde bañarse rodeado de frondosa y viva naturaleza pero... ¿Qué mejor que tomar un baño en la piscina natural más bonita de todo el continente? Esta es una de las mejores opciones para huir del calor y disfrutar de la naturaleza en Suiza, pues además, este lugar es conocido por tener las aguas más limpias de todo el mundo. La piscina está rodeada de montañas y está situada muy próxima a uno de los pueblos más bonitos de todo el país.
Nos desplazamos a Suiza, muy cerca de la frontera con Italia, para hablar del río Verzasca, en el valle del Verzasca. Este afluente de agua fue reconocido como el río más limpio del mundo, y no es para menos. Sus cristalinas aguas y el frondoso entorno natural que las rodea hacen de este uno de los espacios naturales más cuidados de toda Europa. El río tiene unos 30 kilómetros de longitud y comienza en Pizzo Barone para desembocar en el lago Mayor. El valle del Verzasca es una de las mejores opciones de viaje si estás buscando unas vacaciones por Europa, donde además puedas disfrutar de las aguas más limpias del mundo.
El río Verzasca está rodeado por blancas y enormes rocas por las que detrás crece un frondoso y amplio paisaje de bosque. Tanto las piedras blancas, como la verde y colorida vegetación son elementos muy característicos del Valle de Verzasca. En un determinado punto del río podemos encontrar uno de los puentes más bonitos del mundo, el Ponte dei Salti. Este es un puente peatonal medieval que, si esperamos al atardecer, nos deja una escena única en el mundo.
Muy próximo al puente podemos encontrar uno de los pueblos más pintorescos y acogedores de todo Suiza, el pueblo de Sonogno. Este es un pueblo de apenas 100 habitantes ubicado en el distrito de Locarno, que pertenece al círculo de Verzasca. La belleza de Sonogno viene por sus llamativas casas. Estas están hechas de piedra gris cubierta de pizarra negra con techos oscuros, ideales para proteger a sus habitantes del frío del invierno. Algunas de estas casas cuentan con flores o plantas decorativas en sus paredes y ventanas, lo que demuestra la estrecha relación que existe entre el pueblo y el valle de Verzasca.
Qué ver en Sonogno
Sonogno cuenta con una gran variedad de puntos de interés que visitar durante nuestra visita. Destaca la Capanna Campo Tencia, el primer refugio de montaña de los Alpes del Tesino. Se construyó en 1902, pero debido a un incendio, la cabaña actual fue reconstruida en 1977. La Iglesia Santa María Lauretana es otra de las ubicaciones más emblemáticas del lugar. Es uno de los primeros edificios que podemos apreciar según nos vamos acercando al pueblo. Esta torre-campanario de estilo neoclásico se caracteriza por su tamaño, pues es visible desde cualquier parte del pueblo.
Fuera del pueblo podemos visitar la cascada la Froda, situada a unos 15 minutos de Sonogno aproximadamente. Visitar esta cascada es una de las actividades preferidas por parte de todos los que viajan al pueblo, pues para llegar a ella podemos tomar dos senderos diferentes. Uno de estos senderos es algo más complicado, ya que pasa muy cerca de las montañas y será necesario ir bien equipados. Durante esta ruta podemos apreciar animales como ovejas y cabras, debido a que la economía del pueblo viene principalmente de la ganadería.
Cómo llegar a Sonogno
Para llegar al pueblo de Sonogno, podemos hacerlo de diferentes maneras en función del lugar del que salgamos. Si viajamos desde Zúrich, la ruta más rápida es la de la carretera A2, por la que tardaremos poco más de 3 horas. Si por otro lado salimos desde Italia, concretamente desde Milán, de igual manera tomaremos la carretera A2, pero el recorrido durará 40 minutos menos, pues en total tardaremos 2 horas y 20 minutos hasta el pueblo.
