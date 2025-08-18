La piscina natural más bonita de Europa está enclavada entre montañas, tiene aguas cristalinas y está al lado de un pueblecito precioso

Nos desplazamos a Suiza, muy cerca de la frontera con Italia, para hablar del río Verzasca, en el valle del Verzasca. Este afluente de agua fue reconocido como el río más limpio del mundo, y no es para menos. Sus cristalinas aguas y el frondoso entorno natural que las rodea hacen de este uno de los espacios naturales más cuidados de toda Europa. El río tiene unos 30 kilómetros de longitud y comienza en Pizzo Barone para desembocar en el lago Mayor. El valle del Verzasca es una de las mejores opciones de viaje si estás buscando unas vacaciones por Europa, donde además puedas disfrutar de las aguas más limpias del mundo.