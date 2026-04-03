Lo siento Camino de Santiago: la peregrinación más fascinante del mundo recorre bosques sagrados, templos milenarios y el paisaje espiritual más sorprendente de Asia
Rodeado de montañas cubiertas de cedros gigantes y cascadas veneradas como deidades, este camino milenario revela uno de los paisajes espirituales más sorprendentes de Japón.
El sendero aparece entre niebla, escalones de piedra y cedros que superan los 800 años de edad. Así comienza muchas veces el Camino Kumano, una red de rutas que serpentea por la península de Kii, al sur de la isla principal de Japón. Caminar por aquí significa adentrarse en uno de los paisajes espirituales más intensos del país. Para quienes sueñan con un viaje a Japón, este itinerario muestra una cara distinta del archipiélago: más silenciosa, profundamente ligada a la naturaleza y llena de historia.
Toni Moruno, embajador de Japón en PANGEA, lo resume de forma sencilla: Kumano es uno de esos lugares donde Japón revela su esencia más profunda. Aquí los senderos no se recorren con prisa. Cada curva del camino, cada santuario escondido entre árboles gigantes, invita a caminar con calma y a mirar el paisaje con otros ojos.
Qué es el Camino Kumano y por qué es una de las rutas espirituales más fascinantes de Japón
El Kumano Kodo es una red de rutas de peregrinación que atraviesan las montañas de la cordillera de Kii y conectan tres santuarios sagrados conocidos como Kumano Sanzan. Durante siglos, emperadores, monjes, samuráis y campesinos caminaron por estos senderos con la misma intención: acercarse a los dioses que habitan en las montañas, las cascadas y los bosques.
La naturaleza aquí no es un simple paisaje, es parte de la espiritualidad japonesa. En estas montañas cada río, cada árbol y cada roca pueden representar la presencia de un kami, un espíritu del sintoísmo.
Existe además un vínculo curioso entre España y Japón. El Camino Kumano y el Camino de Santiago son las únicas rutas de peregrinación del mundo reconocidas como Patrimonio de la Humanidad. Muchos viajeros deciden completar ambas rutas y obtener el reconocimiento como peregrinos duales, una forma simbólica de unir dos culturas que comparten la tradición de caminar hacia lo sagrado.
Origen milenario y significado sagrado en la península de Kii
La historia espiritual de Kumano se remonta a más de mil años. Durante el periodo Heian los emperadores retirados peregrinaban repetidamente a estos santuarios, consolidando el camino como una ruta esencial de la corte japonesa.
Las creencias que nacieron aquí mezclan budismo y sintoísmo, una tradición conocida como shinbutsu-shugo. Según esta visión, las deidades budistas descendieron a la tierra y se manifestaron a través de elementos naturales como montañas, árboles o cascadas.
La mitología japonesa sitúa también en estas montañas un episodio clave del origen del país. Se cuenta que el emperador Jimmu fue guiado por el Yatagarasu, un cuervo de tres patas enviado por los dioses para mostrarle el camino. Este animal sigue siendo hoy el símbolo de Kumano y representa la idea de orientación espiritual.
Kumano Kodo, senderos ancestrales entre bosques, templos y aldeas tradicionales
Recorrer el Kumano Kodo significa caminar por senderos empedrados que se han mantenido casi intactos durante siglos. Los antiguos escalones de piedra, llamados ishidatami, fueron construidos para resistir las intensas lluvias de la región y todavía marcan el ritmo de la caminata.
El camino atraviesa pequeñas aldeas de montaña donde la vida sigue ligada al entorno natural. Takahara es conocida como la “aldea en la niebla”, y es uno de esos lugares donde el tiempo parece avanzar más despacio. Casas de madera, campos de té y pequeñas posadas familiares reciben a los caminantes al final de cada jornada.
A lo largo del sendero aparecen también los Oji, pequeños santuarios que funcionaban como estaciones espirituales para los peregrinos. Antiguamente se recitaban poemas o se realizaban ofrendas para pedir protección antes de continuar el camino.
En muchas ocasiones, quienes planean esta experiencia empiezan a imaginar cómo encajaría en un gran recorrido por el país. Desde el Club VIAJAR y PANGEA, este tipo de rutas se entienden como parte de un Japón más profundo, donde caminar se convierte en la mejor manera de comprender el paisaje.
Nakahechi, la ruta más emblemática del Camino Kumano
Entre todas las rutas del Kumano Kodo, Nakahechi es la más conocida y la que concentra gran parte de la historia de la peregrinación. Era el camino utilizado por la familia imperial para alcanzar los santuarios de Kumano.
El sendero comienza cerca de Tanabe y pronto se adentra en un paisaje dominado por cedros gigantes. Uno de los puntos más simbólicos es Takijiri-oji, considerado el lugar donde el mundo cotidiano termina y empieza el territorio sagrado.
Más adelante aparece Tsugizakura-oji, un santuario rodeado por árboles monumentales que superan los 800 años de edad. Sus troncos gigantes y el silencio del bosque crean una atmósfera difícil de describir. ¿Cómo no detenerse unos minutos aquí para escuchar el viento entre las ramas?
Los tres grandes santuarios de Kumano, corazón espiritual de la peregrinación
Al final de los senderos aparecen los tres grandes santuarios de Kumano, conocidos como Kumano Sanzan. Aunque están separados geográficamente, forman un mismo conjunto espiritual que ha guiado la peregrinación durante siglos.
Sus edificios de madera siguen técnicas arquitectónicas tradicionales japonesas. Los techos de corteza de ciprés, las puertas torii y los patios de grava blanca crean una atmósfera de calma y reverencia.
Hoy estos santuarios siguen siendo lugares de culto activo. Festivales, ceremonias y rituales mantienen viva una tradición que ha pasado de generación en generación.
Kumano Hongu Taisha, Kumano Nachi Taisha y Kumano Hayatama Taisha
El primero de los santuarios es Kumano Hongu Taisha, considerado el centro espiritual del camino. Cerca de allí se encuentra el gigantesco torii de Oyunohara, una puerta sagrada de casi 34 metros que marca el lugar donde, según la tradición, descendieron los dioses.
El segundo santuario, Kumano Nachi Taisha, ofrece una de las imágenes más icónicas de Japón. Junto al templo se encuentra la cascada Nachi-no-Otaki, la más alta del país con 133 metros. Aquí la cascada no es solo paisaje: es la propia deidad venerada desde hace siglos.
El tercer santuario, Kumano Hayatama Taisha, se levanta cerca de la desembocadura del río Kumano. En su recinto crece el árbol sagrado Nagi-no-Ki, cuyas hojas se entregan a los viajeros como amuletos de protección.
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Caminar el Camino Kumano es mucho más que recorrer un sendero histórico. Es avanzar entre bosques antiguos, santuarios silenciosos y aldeas donde la vida sigue ligada al paisaje. Cada etapa invita a caminar con calma y a observar Japón desde una perspectiva diferente.
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