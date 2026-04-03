Lo siento Camino de Santiago: la peregrinación más fascinante del mundo recorre bosques sagrados, templos milenarios y el paisaje espiritual más sorprendente de Asia

El sendero aparece entre niebla, escalones de piedra y cedros que superan los 800 años de edad. Así comienza muchas veces el Camino Kumano, una red de rutas que serpentea por la península de Kii, al sur de la isla principal de Japón. Caminar por aquí significa adentrarse en uno de los paisajes espirituales más intensos del país. Para quienes sueñan con un viaje a Japón, este itinerario muestra una cara distinta del archipiélago: más silenciosa, profundamente ligada a la naturaleza y llena de historia.