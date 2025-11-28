La pequeña ciudad termal de Inglaterra que tiene más de 5.000 edificios protegidos: fundada por los romanos, tiene el puente más bonito del mundo y es Patrimonio de la Humanidad

Cuando los romanos llegaron a Inglaterra descubrieron un lugar más que interesante para ellos: una fuente termal escondida en el valle del río Avon, a los pies de las colinas que hay al suroeste de la isla de Gran Bretaña. Se instalaron y fundaron una ciudad termal que hoy es una de las grandes joyas de la arquitectura británica. Y la ciudad más bonita de Inglaterra.