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Ni Pekín ni Shanghái, esta es una de las joyas ocultas de China: conocida como "la ciudad de los manantiales” y con una rica herencia budista desde hace miles de años

Esta ciudad de China es muy conocida por tener más de 800 manantiales de agua natural dentro de ella.

Una parada obligatoria en tu viaje por esta ciudad asiática para descubrir paisajes de ensueño y dejarte llevar por su belleza oriental

Una parada obligatoria en tu viaje por esta ciudad asiática para descubrir paisajes de ensueño y dejarte llevar por su belleza oriental / Istock / wong bin

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Yanira Morte

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Conocida como la “ciudad de los manantiales”, esta joya oculta de China cuenta con más de 4.000 años de historia. Hablamos de Jinan, la capital de la provincia de Shandong, un destino poco conocido que te dejará con la boca abierta gracias a sus encantos. Merece la pena dejarse sorprender por aquellos rincones más allá de las grandes ciudades y el ritmo de vida ajetreado. Una curiosidad que quizás no sabías acerca de esta ciudad es que está compuesta por más de 800 manantiales de agua natural, siendo de los más destacados e importantes el manantial Baotu y el Lago Daming.

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Sara Fernández García

Uno de los grandes tesoros culturales de Jinan se encuentra en la montaña de los mil budas. Se trata de un santuario milenario cuyo nombre proviene de la impresionante colección de esculturas de Buda talladas directamente en la roca desde la dinastía Sui. No solo es un viaje al corazón espiritual de China, sino una oportunidad para conocer mejor su cultura y disfrutar de las mejores panorámicas de la ciudad. Según cuenta la leyenda, un dios del mar encadenó la montaña para impedir que se moviera, pero cuando la cadena se rompió la montaña salió volando hasta su ubicación actual, por eso hoy en día, encontrarás una gran cadena de decoración recordando la famosa historia. 

Paisaje de Baotu Spring en Jinan, Shandong, China

Paisaje de Baotu Spring en Jinan, Shandong, China / Istock / Govan

Baotu, el corazón de la ciudad de los manantiales

En pleno centro de Jinan se encuentra uno de los grandes símbolos de la “ciudad de los manantiales”, el Manantial Baotu. Es, sin duda, una de las fuentes más espectaculares de toda China. El agua brota con una fuerza increíble desde tres profundos respiraderos subterráneos, creando borbotones y chorros constantes en una gran piscina de aguas cristalinas. Todo este espectáculo natural viene de un enorme acuífero kárstico que se forma en las rocas calizas bajo el suelo de la ciudad. 

Arquitectura tradicional china y paisajes de la ciudad acuática en la antigua ciudad de Mingshui

Arquitectura tradicional china y paisajes de la ciudad acuática en la antigua ciudad de Mingshui / Istock / whomg

Muy cerca de este, encontramos el lago Daming, pero lo que más te llamará la atención de este lago es que no se alimenta del agua de los ríos, sino que viene de los manantiales de la ciudad. Te recomendamos ir en verano, ya que el lago se llena de flores de loto rosa convirtiéndose en un auténtico espectáculo ideal para poder disfrutar de un paseo en barca y relajarte del ruido de la ciudad. Desde hace muchos años, su agua ha sido muy importante, porque se utilizaba para el té debido a su sabor y claridad de las aguas. Por eso, como cuenta la leyenda el emperador Quianlong lo llamó “el manantial número uno bajo el cielo”, después de visitarlo y probar su famoso té.

Templo Daming en Yangzhou China

Templo Daming en Yangzhou China / Istock / aimintang

Jinan: más allá de sus manantiales

Si dejamos a un lado sus manantiales, observaremos otros famosos rincones de esta ciudad que merece la pena ver. Lugares paradisiacos, pequeños rincones alejados de la civilización que te harán descubrir más sobre su historia, cultura e incluso su gastronomía.

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Un ejemplo es la famosa Calle Furong en China, un famoso callejón histórico y peatonal donde podrás degustar lo mejor de la comida callejera de China como el famoso tofu de arroz de Liu Xiaoqing, el pato Tufei o el delicioso estofado de carne picante.

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