Pattadakal: el Patrimonio de la Humanidad que incluye 10 exquisitos templos y que conquistará al viajero de la próxima Expedición VIAJAR al sur de la India

Hace casi 40 años, el Conjunto monumental de Pattadakal entró en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Sus templos, construidos por la dinastía Chalukya (siglos VII y VIII), combinan estilos del norte y del sur de la India en una síntesis artística única. Por eso, forman parte del itinerario de la próxima Expedición VIAJAR por el sur de la India en noviembre de 2026 con la compañía del fotógrafo Tino Soriano.

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Situado en el Estado de Karnataka, el sitio de Pattadakal, a solo unos kilómetros de la ciudad de Badami, comprende nueve templos hinduistas (dedicados a Shiva y a orillas del río Malaprabha) y un santuario jainista.

Templo Mahanandi. / Istock / ARTQU

Dentro del conjunto destaca una obra maestra excepcional, el templo de Virûpâksha, el más grande del conjunto, que fue erigido hacia el año 740 por la reina Lokamahadevi para conmemorar la victoria de su esposo en una batalla contra los soberanos de los reinos meridionales. Intrincadas tallas y esculturas ilustran esta historia y muchas de las inscripciones que se han encontrado en el templo están consideradas de gran importancia para el estudio de la sociedad y la cultura de la India en el siglo VIII.

Complejo de templos de Pattadakal. / Istock / ARTQU

Por su parte, el Templo Sangameshwara es otra joya. Data del año 733 y su artesanía es uno de los ejemplos más exquisitos de la arquitectura dravídica. También se visitan los templos Mallikarjuna (con un impresionante portal de entrada y pilares y techos bellamente tallados), Papanatha y Galaganatha (con una singular fusión de los estilos nagara y dravídico), así como un pilar monolítico de piedra adornado con inscripciones.

Sea cual sea el templo que se recorra, el visitante quedará prendado de las múltiples escenas de la mitología hindú y de la vida cotidiana que los decoran y que están realizados con una maestría realmente extraordinaria para la época.

Masaje a la diosa en uno de los templos de Pattadakal, India. / Istock / Radiokukka

Expedición VIAJAR al sur de India

Este viaje es una travesía por el sur de la India, desde las grutas budistas de Ajanta hasta los templos de Hampi, pasando por palacios reales, ciudades vibrantes y selvas exuberantes. El itinerario invita a descubrir un patrimonio cultural fascinante, lleno de contrastes y belleza. Es un recorrido para quienes buscan experiencias auténticas, lejos de los circuitos convencionales. El viaje combina arquitectura monumental, naturaleza salvaje, vida urbana con carácter y la espiritualidad que caracteriza a la India. Mumbai y Bangalore ofrecen una mirada contemporánea y cosmopolita; Mysore deslumbra con su elegancia palaciega y su legado real; Kabini y Nagarhole permiten encuentros cercanos con elefantes, leopardos y aves exóticas en su hábitat natural.

Festival de Dussehra. / Istock / Om Rathore

Y en lugares como Belur, Halebid o Pattadakal, el arte escultórico alcanza niveles de detalle y sofisticación que emocionan al visitante. Además, podrán vivir el festival de Dussehra en Mysore, donde el Palacio se ilumina con más de 96.000 luces y la ciudad se transforma en un escenario de leyenda, con procesiones, música y devoción popular. Es el momento perfecto para dejarse envolver por la atmósfera festiva y contemplar cómo la tradición se manifiesta con esplendor.