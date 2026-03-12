Uno de los últimos territorios realmente indómitos del planeta está en Sudamérica: hielo azul, glaciares y ballenas en libertad

La Patagonia argentina empieza en el horizonte. Una recta larguísima, el cielo abierto y una ráfaga que obliga a ajustar la chaqueta antes de avanzar. El aire es seco, limpio, directo. En un viaje a Argentina el sur cambia la proporción de todo: las distancias se alargan, los colores se intensifican y el paisaje ocupa el centro de la escena.