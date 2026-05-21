Glaciares azules, ballenas en libertad y montañas imposibles: así es uno de los territorios más salvajes del planeta

La Patagonia argentina empieza muchas veces con una sensación difícil de explicar. Está provocada por una carretera interminable, el viento golpeando con fuerza y un horizonte tan abierto que parece no terminar nunca. Aquí las distancias cambian y el silencio se apodera del paisaje.

Viajar al sur de Argentina significa entrar en uno de los pocos territorios que quedan donde la naturaleza sigue imperando. Glaciares que crujen frente al agua, montañas de granito recortadas contra el cielo y costas donde las ballenas emergen a pocos metros crean uno de los escenarios más impactantes de Sudamérica.

La Patagonia argentina es un entorno natural espectacular. / Istock / Sophie Dover | Istock

Glaciares interminables y las montañas del sur de la Patagonia

En la Patagonia, el hielo tiene una presencia constante. Los glaciares muestran capas acumuladas durante siglos, grietas profundas y tonos azules que cambian según la luz del día. Por la mañana predominan los blancos compactos; al caer la tarde aparecen vetas intensas que atraviesan el hielo y transforman el paisaje.

A su alrededor, las montañas completan la escena con perfiles afilados y cumbres que desaparecen entre nubes bajas. Todo parece construido a gran escala: lagos inmensos, paredes verticales y valles abiertos donde el viento recorre el paisaje sin obstáculos.

La sensación más repetida entre quienes recorren esta región es sencilla: aquí el paisaje no necesita artificios.

Ruta 40, Argentina / Istock / Ryan Morris

El Calafate y el glaciar Perito Moreno

Uno de los lugares más impresionantes de la Patagonia argentina es el glaciar Perito Moreno, situado cerca de El Calafate. Su pared frontal se eleva sobre el lago como una enorme muralla de hielo azul.

Desde las pasarelas, cada tramo ofrece una perspectiva diferente. A veces destacan las grietas verticales; otras, los pequeños témpanos flotando sobre el agua o los desprendimientos de hielo que rompen el silencio con un estruendo seco.

Existen varias maneras de acercarse al glaciar y entender su dimensión real: recorridos por las pasarelas panorámicas, navegación frente a la pared principal, kayak entre fragmentos de hielo o caminatas sobre el glaciar con crampones.

Perito Moreno, Argentina / Istock / kavram

La Patagonia más indómita y su fauna

Más allá de los glaciares, la estepa patagónica despliega otro paisaje completamente distinto. Kilómetros de llanura abierta, vegetación baja y carreteras rectas atraviesan un territorio donde el cielo parece todavía más grande.

La fauna aparece integrada de forma natural en ese entorno. Guanacos observando desde la distancia, choiques avanzando entre los arbustos o maras cruzando rápidamente la carretera forman parte habitual del recorrido.

Al atardecer, la luz transforma el paisaje. Los tonos dorados y anaranjados cubren la estepa mientras las sombras se alargan sobre la llanura.

Un avistamiento de ballena en la Península Valdés / Istock / Marcelo SIlva

Península Valdés y las ballenas del Atlántico sur

En la costa atlántica, la Patagonia vuelve a cambiar. Los acantilados descienden hacia golfos tranquilos donde la fauna marina encuentra refugio.

Península Valdés es uno de los mejores lugares del mundo para observar mamíferos marinos en libertad. Durante varios meses al año, la ballena franca austral llega hasta estas aguas para reproducirse.

Desde las embarcaciones, el avistamiento sucede a muy poca distancia. El lomo oscuro emerge lentamente, el soplo rompe el aire y el océano vuelve a cerrarse en silencio unos segundos después.

Además de las ballenas, en la zona también pueden verse pingüinos de Magallanes, elefantes marinos y, en determinados momentos, orcas acercándose a la costa.

Historia, estancias y vida en el extremo sur

La Patagonia no solo se explica a través de sus paisajes. También forma parte de su identidad la historia de quienes habitaron estas tierras.

Los pueblos tehuelches recorrieron la región durante siglos siguiendo las estaciones y los movimientos de la fauna. Más tarde llegaron exploradores, colonos y ganaderos que levantaron estancias en medio de la inmensidad.

Muchas de ellas todavía conservan esa arquitectura sencilla y funcional marcada por el clima y el aislamiento: galpones abiertos al viento, corrales y casas de madera donde la vida cotidiana sigue ligada al territorio.

En esta ruta de carretera en Argentina recorrerás 5.000 kilómetros entre glaciares y desiertos / Istock / DieterMeyrl

Cómo viajar a la Patagonia argentina

La Patagonia argentina reúne algunos de los paisajes más espectaculares del planeta en un mismo viaje: glaciares milenarios, montañas imposibles, estepas abiertas y océanos llenos de vida salvaje. Pero lo que realmente permanece después del viaje es la sensación de haber recorrido uno de los últimos territorios donde la naturaleza continúa dominándolo todo.

Debido a su complicada accesibilidad y lo complicado que es definir el itinerario y cuántos días pasar en cada sitio, es fundamental que, si vas a incluir la Patagonia en un viaje por Argentina, lo hagas asesorado por expertos. El Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para crear itinerarios completamente personalizados y que empieces a viajar como eres.

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