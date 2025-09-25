Un viaje a través del hedonismo de The White Lotus: "Estas son las verdaderas localizaciones donde se rodó”

No es de extrañar que este escenario, tan exótico como paradisiaco, fuera elegido para rodar la tercera temporada de The White Lotus, una de las series más aclamadas de HBO Max donde cada destino se convierte en una parte más de la trama. Al fin y al cabo, ¿quién no ha fantaseado con alojarse en uno de esos magníficos hoteles y ser protagonista de ese universo hedonista, divertido y exótico que la ficción ha sabido retratar con tanta ironía como brillantez?