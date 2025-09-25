Un viaje a través del hedonismo de The White Lotus: "Estas son las verdaderas localizaciones donde se rodó”
Este verano viajé a la isla tailandesa en busca de los escenarios de la tercera temporada de la serie, y aquí te cuento todos los lugares imprescindibles que no pueden faltar en tu viaje.
Playas de arenas doradas bañadas por aguas en infinidad de tonalidades turquesa y bordeadas por cocoteros perfilan la isla de Koh Samui, localizada en el golfo de Tailandia. En el interior de la isla, la espiritualidad salpica templos budistas, exuberantes selvas y hasta resorts poblados por jardines.
No es de extrañar que este escenario, tan exótico como paradisiaco, fuera elegido para rodar la tercera temporada de The White Lotus, una de las series más aclamadas de HBO Max donde cada destino se convierte en una parte más de la trama. Al fin y al cabo, ¿quién no ha fantaseado con alojarse en uno de esos magníficos hoteles y ser protagonista de ese universo hedonista, divertido y exótico que la ficción ha sabido retratar con tanta ironía como brillantez?
Yo misma quería experimentar parte de las contradicciones humanas de las que la serie, creada por Mike White, ha hecho su sello de identidad, y vivir, aunque fuera por unos días, esos placeres frente al mar. Así que no lo pensé demasiado, busqué un billete de última hora, preparé las maletas y me lancé a descubrir Koh Samui.
Un paraíso muy real
Koh Samui fue durante siglos una isla retirada en la que principalmente habitaban pescadores. En los años 70 empezarían a llegar los primeros mochileros transformándola en uno de los destinos turísticos indispensables en Tailandia. El hecho de contar con un aeropuerto propio y una amplia oferta adaptada a todo tipo de viajeros, explica en gran parte este atractivo.
La isla ha visto aumentar considerablemente el número de turistas después de estrenarse la nueva temporada. No es mi primera vez por tierras tailandesas, pero ahora puedo constatar el poder del turismo cinematográfico.
Tras pasar por Hawái y Sicilia en temporadas anteriores, el equipo de producción de The White Lotus llegó a Koh Samui en busca de icónicos resorts, playas poco conocidas y templos donde rodar la tercera entrega. Junto a localizaciones adicionales en Phuket y Bangkok, estas fueron todas las maravillas que encontraron en la segunda isla más grande del país.
Resorts frente al mar
Los hoteles son los verdaderos protagonistas de The White Lotus. En Koh Samui, al contrario de lo que sucedió en otras temporadas donde tenían exclusividad con una única cadena hotelera, los productores eligieron varios complejos diferentes. Situados frente al mar, sus villas privadas ante piscinas infinitas y restaurantes envueltos por las copas de los árboles juegan un papel crucial en cada capítulo.
Four Seasons Koh Samui y Anantara Bophut ocupan casi todas las escenas hoteleras con sus extraordinarias villas y residencias privadas, pero hay otro hotel que también entra a juego en pantalla, Anantara Lawana. Quise darme el capricho de alojarme en este último para comprobar, de primera mano, cómo cada detalle de la hospitalidad tailandesa está perfectamente plasmado en la temporada. Desde el recibimiento hasta el último coco servido frente al mar.
Situado al norte de la animada playa de Chaweng y rodeado de jardines tropicales, Anantara Lawana combina tradiciones con el lujo, como el de cenar en The Singing Bird Lounge, un restaurante entre árboles centenarios que ofrece impresionantes vistas al mar.
Wat Phu Khao Thong
Este templo, ubicado en la costa norte, es uno de los emblemas religiosos isleños. Tras subir unas escaleras custodiadas por serpientes, sorprende la estatua de un Buda oscuro bajo un pabellón dorado.
En la serie, el edificio religioso aparece acompañando la cara espiritual de una de las protagonistas, que quiere convertirse al budismo pese a las negativas de su familia.
Playas y calas escondidas
Las playas son otro escenario imprescindible para The White Lotus. Muchas escenas se grabaron en calas a las que solo es posible acceder en barco. Choeng Mon Beach sobresale por su belleza íntima de aguas transparentes que bañan arenales dorados.
Las playas más espectaculares son las que conforman el Parque Marino de Mu Ko Ang Thong, un archipiélago compuesto por más de 40 islas que esconden preciosas lagunas y playas vírgenes.
Fisherman´s Village en Bophut
Una vida nocturna que coquetea con lo hortera, convirtiéndolo en parte del encanto y la diversión, completa la oferta de Koh Samui.
El antiguo pueblo de pescadores de Bo Phut concentra una porción de esa oferta. Los espectadores pueden reconocer los puestos de artesanía y comida de este emocionante mercado a medida que avanza la temporada.
