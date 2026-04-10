El paseo marítimo más romántico de Italia serpentea entre acantilados de colores en la Liguria: es un sendero excavado en la roca que conecta pueblos suspendidos sobre el mar y ofrece las puestas de sol más famosas del Mediterráneo

No hay romance más bonito que el que puede experimentarse durante un verano en Italia, o al menos eso es lo que muestran las películas. Lugares como Cinque Terre se posicionan como las más románticas, lugares donde perderte con tu pareja sin dar cuentas a nadie, donde pasar unas vacaciones paradisíacas sin preocupaciones. Así es como aparece el país de la bota en la imaginación y así es como puede vivirse en alguno de sus rincones.