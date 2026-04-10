El paseo marítimo más romántico de Italia serpentea entre acantilados de colores en la Liguria: es un sendero excavado en la roca que conecta pueblos suspendidos sobre el mar y ofrece las puestas de sol más famosas del Mediterráneo
Hay lugares cuya belleza es tan romántica que se convierten en destinos idílicos durante todo el año, y esta parte de Italia es uno de ellos.
No hay romance más bonito que el que puede experimentarse durante un verano en Italia, o al menos eso es lo que muestran las películas. Lugares como Cinque Terre se posicionan como las más románticas, lugares donde perderte con tu pareja sin dar cuentas a nadie, donde pasar unas vacaciones paradisíacas sin preocupaciones. Así es como aparece el país de la bota en la imaginación y así es como puede vivirse en alguno de sus rincones.
La costa de Cinque Terre es un tramo de costa de la región de Liguria oriental y, como su nombre indica, está compuesta de cinco ciudades con vistas al mar: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore. Lo mejor de estas tierras es que están conectadas mediante senderos, tren e incluso barco, por lo que una ruta romántica por allí es mucho más fácil de lo que pudiera parecer. Sobre todo si se toma la Via dell'Amore.
La historia del paseo marítimo más romántico del mundo
Se trata de una carretera asfaltada que siempre ofrece vistas al Mediterráneo y por eso se podría denominar paseo marítimo. Desde 1997 está catalogada como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y, aunque estuvo cerrada desde 2012, en 2024 reabrió oficialmente para acoger a todos aquellos que quieran pasear por la senda más romántica y bonita de toda Italia. Es un tramo del Camino Verde Azul, que es el que une todos los pueblos, pero aun así, es el más famoso.
Cuenta con un kilómetro de extensión, desde Riomaggiore hacia Manarola. Sus orígenes se remontan a 1920. En aquel entonces se estaba construyendo el tramo férreo Génova-La Spezia, y se hizo este camino a modo de depósito para los explosivos. Los lugareños comenzaron a utilizarlo porque era mucho más rápido, cómodo y seguro que el antiguo, la Via Beccara. Además, era también más accesible para las mulas que cargaban con distintas mercancías.
Como puede parecer evidente, el nombre de Via dell'Amore no se le puso desde un primer momento, puesto que iba a ser un sendero provisional. Las fuentes oficiales aseguran que un anónimo escribió aquellas palabras al inicio y al final y automáticamente pasó a ser bautizada así. Pronto empezó a llamar la atención de visitantes y viajeros, que quedaban prendados de la belleza del propio camino y de las vistas que se contemplaban desde él.
Un paseo desde Riomaggiore, el primer pueblo de Cinque Terre
La Via dell'Amore es un paseo tranquilo y agradable, con pasamanos y bancos a lo largo de todo su recorrido, por lo que aquellas personas que sufran de vértigo no tienen nada que temer al ver el acantilado bajo sus pies. Aunque no todo es tan idílico como parece, pues al ser una zona que recibe millones de visitantes cada año -y solo cuenta con 4.000 habitantes-, se controla el acceso mediante una entrada pagada y reservada con antelación.
El punto de partida en Riomaggiore, considerado uno de los pueblos más tranquilos de Cinque Terre. Es el que está ubicado más al sur, con casas tradicionales multicolores construidas en piedra y con tejados de pizarra. El Mediterráneo rodea la villa en la que gobierna el castillo de 1260 con vistas al mar. Perderse por sus calles es una obligación, así como visitar la basílica gótica de San Juan Bautista o el Santuario de Nuestra Señora de Montenero.
Según cuenta la leyenda en Riomaggiore, quien se bese al final del túnel de la Via dell'Amore que conecta con Manarola se amará de por vida. Y si además aprovechas para ver el atardecer por la zona, te llevarás a casa una de esas experiencias que por mucho que se quiera no se pueden olvidar. Una ruta romántica por Cinque Terre es un viaje de los que deben tacharse de la lista de cosas pendientes por hacer.
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