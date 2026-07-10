El paseo marítimo más espectacular de Italia tiene un volcán como telón de fondo: castillos sobre el agua y la ciudad donde nació la pizza
Pizza y mar son los dos pilares de uno de los paseos marítimos más bonitos de toda Europa.
Si hay algo que caracteriza a Italia más que ninguna otra cosa es la pizza. Hay quien defiende que se inventó en Grecia, otros dicen que en Egipto y otros en el norte de África, pero la versión más certera es que surgió en el sur de Italia hace más de dos mil años. Más concretamente en Nápoles, una de las ciudades con más historia en el país de la bota, que tiene, además, el paseo marítimo más espectacular para recorrer en cualquier época del año.
Más conocido como el Lungomare, el camino costero de Nápoles se extiende a lo largo de tres kilómetros. Durante todo el recorrido se obtienen unas vistas preciosas del golfo napolitano, la colina de Posillipo, la isla de Capri y el monte Vesubio, un volcán activo que en el año 79 d.C. cubrió la ciudad de Pompeya con un manto de ceniza y piedra pómez. Más allá de las increíbles vistas, también destaca el animado ambiente a todas horas.
Terrazas frente al mar, hoteles, una antigua marina, la Villa Comunal o el Castillo del Huevo son algunos de los atractivos que siguen apareciendo ante nuestros ojos a medida que avanzamos. Pero el Lungomare no fue siempre así. Realmente nació a finales del siglo XIX. Hasta entonces, el mar bañaba Nápoles y los lugareños se bañaban en la zona que hoy es paseo. Con el tiempo, la arena se cubrió con rocas para crear falsos arrecifes y se asfaltó una calle que se convirtió en el Lungomare.
Un paseo dividido en 4 secciones
Podría decirse que se divide en cuatro secciones. La primera es Nazario Sauro, que va desde el muelle de Santa Lucía hasta el Castillo del Huevo. Es la zona con mayor concentración de hoteles y restaurantes de lujo. Luego está Caracciolo, la calle más larga limitada por la Villa Comunal y la Rotonda Díaz, uno de los puntos más populares de todo el paseo donde se organizan actividades culturales y que cuenta con un acceso a una pequeña pero muy coqueta playa.
La tercera sección es Via Mergellina, que llega hasta Piedigrotta, a los pies de la colina Posillipo. Esta tiene un ambiente mucho más tradicional y pesquero, hallando aquí el puerto de Mergellina y restaurantes con vistas al mar más económicos y tradicionales. Y, por último, Partenope, con más hoteles y restaurantes y coronada por la Fontana del Gigante, que se diseñó explícitamente para el Palacio Real de Nápoles, que está en la plaza del Plebiscito.
Playas y pizza en Nápoles
A lo largo del Lungomare hay algunas zonas de baño, como la playa de la Rotonda Díaz u otra que está cerca del Castillo del Huevo y la Fuente del Gigante, aunque no es de arena sino de rocas. Además, este castillo que parece flotar sobre el agua, se encuentra en el islote de Megaride, que es donde, según cuenta la leyenda, está enterrada la sirena Parténope, que, al ser rechazada por Ulises, acabó muriendo de amor.
Si lo que buscas son playas paradisíacas, desde Nápoles se puede llegar a Capri en ferry en cuestión de una hora y media aproximadamente. En esta isla no hay gigantescas playas de arena fina, sino impresionantes y pequeñas calas como Marina Grande, Marina Piccola o Lido del Faro. Al ser un espacio tan pequeño, muchas playas pertenecen a clubes privados y para acceder a ellas hay que pagar entre 50 y 200 euros.
Pero si lo que quieres es vivir la esencia más pura de Nápoles, deberás probar una buena pizza margarita, de las más sencillas e históricas que hay en todos los restaurantes. Según cuenta la leyenda, en 1889 los reyes Umberto I y Margherita Teresa de Saboya visitaron la ciudad y Raffaele Esposito le cocinó lo que sería la primera pizza de la historia en honor a Italia: tomate fresco, queso mozzarella y albahaca, representando los colores de la bandera italiana.
- Ni Doñana ni el Delta del Ebro, el auténtico paraíso de flamencos rosas de España está en una Reserva Natural de Málaga: está considerada la segunda colonia más importante de Europa
- El refugio de Rosario Flores (62 años) es una pedanía gaditana de 480 habitantes: caminos de tierra, dunas vírgenes y el Faro de Trafalgar como único vecino en el horizonte
- El pueblo de 350 habitantes ideal para escapar del calor: en el corazón del Valle del Roncal, cerca de la frontera con Francia, está rodeado de infinidad de rutas de senderismo
- Las raíces de Miguel Rellán (82 años), primer Goya de la historia del cine español, están en la ciudad del Alcázar y la Giralda, donde dejó la medicina por el cine: 'Fue una época maravillosa, dura y gloriosa
- Todos van al Mediterráneo en agosto, pero pocos suben a estas playas del norte donde el verano no pasa de 25 grados
- La ciudad europea perfecta para mayores de 65 años es la capital de la eterna primavera: una antigua ciudad balneario, con jardines botánicos siempre en flor y paseos llanos frente al Atlántico
- Nació en Barakaldo, pero el refugio de Anabel Alonso (61 años) es un municipio marinero de Bizkaia donde descubrió su vocación: 'Cuando entré ahí vi que realmente era lo mío
- Lucía, 27 años, 9 vecinos, y una antigua casa en una aldea gallega en lugar de la gran ciudad: 'Vivir en un pueblo es muy barato si tienes tus propios animales y un huerto