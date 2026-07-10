El paseo marítimo más espectacular de Italia tiene un volcán como telón de fondo: castillos sobre el agua y la ciudad donde nació la pizza

Si hay algo que caracteriza a Italia más que ninguna otra cosa es la pizza. Hay quien defiende que se inventó en Grecia, otros dicen que en Egipto y otros en el norte de África, pero la versión más certera es que surgió en el sur de Italia hace más de dos mil años. Más concretamente en Nápoles, una de las ciudades con más historia en el país de la bota, que tiene, además, el paseo marítimo más espectacular para recorrer en cualquier época del año.

Más conocido como el Lungomare, el camino costero de Nápoles se extiende a lo largo de tres kilómetros. Durante todo el recorrido se obtienen unas vistas preciosas del golfo napolitano, la colina de Posillipo, la isla de Capri y el monte Vesubio, un volcán activo que en el año 79 d.C. cubrió la ciudad de Pompeya con un manto de ceniza y piedra pómez. Más allá de las increíbles vistas, también destaca el animado ambiente a todas horas.

Sara Fernández García

Terrazas frente al mar, hoteles, una antigua marina, la Villa Comunal o el Castillo del Huevo son algunos de los atractivos que siguen apareciendo ante nuestros ojos a medida que avanzamos. Pero el Lungomare no fue siempre así. Realmente nació a finales del siglo XIX. Hasta entonces, el mar bañaba Nápoles y los lugareños se bañaban en la zona que hoy es paseo. Con el tiempo, la arena se cubrió con rocas para crear falsos arrecifes y se asfaltó una calle que se convirtió en el Lungomare.

Un paseo dividido en 4 secciones

Podría decirse que se divide en cuatro secciones. La primera es Nazario Sauro, que va desde el muelle de Santa Lucía hasta el Castillo del Huevo. Es la zona con mayor concentración de hoteles y restaurantes de lujo. Luego está Caracciolo, la calle más larga limitada por la Villa Comunal y la Rotonda Díaz, uno de los puntos más populares de todo el paseo donde se organizan actividades culturales y que cuenta con un acceso a una pequeña pero muy coqueta playa.

La sección de Caracciolo en el Lungomare de Nápoles / Istock / STEVEN PHRANER

La tercera sección es Via Mergellina, que llega hasta Piedigrotta, a los pies de la colina Posillipo. Esta tiene un ambiente mucho más tradicional y pesquero, hallando aquí el puerto de Mergellina y restaurantes con vistas al mar más económicos y tradicionales. Y, por último, Partenope, con más hoteles y restaurantes y coronada por la Fontana del Gigante, que se diseñó explícitamente para el Palacio Real de Nápoles, que está en la plaza del Plebiscito.

El paseo marítimo de Nápoles al atardecer / Istock / Julia Chan

Playas y pizza en Nápoles

A lo largo del Lungomare hay algunas zonas de baño, como la playa de la Rotonda Díaz u otra que está cerca del Castillo del Huevo y la Fuente del Gigante, aunque no es de arena sino de rocas. Además, este castillo que parece flotar sobre el agua, se encuentra en el islote de Megaride, que es donde, según cuenta la leyenda, está enterrada la sirena Parténope, que, al ser rechazada por Ulises, acabó muriendo de amor.

El Castillo del Huevo en el paseo marítimo de Nápoles / Istock / Leonid Andronov

Si lo que buscas son playas paradisíacas, desde Nápoles se puede llegar a Capri en ferry en cuestión de una hora y media aproximadamente. En esta isla no hay gigantescas playas de arena fina, sino impresionantes y pequeñas calas como Marina Grande, Marina Piccola o Lido del Faro. Al ser un espacio tan pequeño, muchas playas pertenecen a clubes privados y para acceder a ellas hay que pagar entre 50 y 200 euros.

La pizza margarita es la más clásica de Nápoles / Istock / elvirkin

Pero si lo que quieres es vivir la esencia más pura de Nápoles, deberás probar una buena pizza margarita, de las más sencillas e históricas que hay en todos los restaurantes. Según cuenta la leyenda, en 1889 los reyes Umberto I y Margherita Teresa de Saboya visitaron la ciudad y Raffaele Esposito le cocinó lo que sería la primera pizza de la historia en honor a Italia: tomate fresco, queso mozzarella y albahaca, representando los colores de la bandera italiana.