El paseo marítimo más cinematográfico del mundo recorre la Costa Azul: una pasarela de lujo rodeada de hoteles históricos, alfombras rojas y las aguas turquesas que definieron el glamour europeo

Solo mide tres kilómetros, distancia más que suficiente para hacer de este paseo marítimo uno de los lugares más glamurosos del mundo. Lo más curioso, sin embargo, es que en el orígen no era más que un pequeño sendero de costa transitado por campesinos y peregrinos en un pueblo marinero del sur de Francia. Hasta que llegó el siglo XIX. Ahí comienza la verdadera historia del Promenade de la Croisette.