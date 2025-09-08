Un paseo por el Gran Museo Egipcio: el lugar que atesora toda la historia del Antiguo Egipto

En el hall del museo, una estatua del faraón egipcio más icónico, Ramsés II, se eleva hasta los 13 metros. 83 toneladas de piedra recaen sobre sus pies. Su pie izquierdo adelantado: no sabemos si era para dar balance a la estatua o para hacer referencia a una marcha militar o para señalar el lado del corazón. Ramsés II caminó estas tierras 19 siglos antes de Cristo, y fue coetáneo de la conocida historia bíblica de Moisés. Tuvo 200 hijos con 40 mujeres. Su predilecta: Nefertari, una mujer nubia de ojos claros y piel oscura, que tuvo una relevancia política y religiosa que no se volvió a ver en la orilla occidental del Nilo hasta tiempos de Cleopatra. Ramsés II presume de una doble corona: la del Alto y el Bajo Egipto, los dos reinos unificados alrededor del año 3000 a. C. También un pañuelo ceremonial, o nemes (la tela de franjas negras y amarillas que hemos visto en muchas películas). En la frente, el ureo: la imagen de la cobra y el buitre, diosas protectoras de la realeza. Su cuerpo, desnudo y musculoso, salvo su cintura, que viste un shenti, una especie de falda corta. Y, por último, su rostro, firme y confiado, que esboza una media sonrisa. La arquitectura del museo, que ha dejado una apertura en su pared principal, permitirá que el sol entre e ilumine la cara de Ramsés II en dos fechas importantes, su nacimiento, el 22 de febrero, y su coronación, el 22 de octubre.