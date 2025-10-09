Pasear por ciudades medievales y dormir en chateaux que sí puedes pagar: la escapada perfecta y asequible está en el Sur de Francia

La catedral gótica es el otro gran exponente del patrimonio de Narbona, un templo único en el mundo. Y es que, aunque inacabada, es una de las catedrales más altas de Francia (sus bóvedas están a más de 40 metros de altura). A pesar de no tener naves y que gran parte del templo se haya levantado a cielo abierto, únicamente apoyado en la muralla medieval de la ciudad, el ábside está completamente construido (al ser la parte más sagrada del templo, en su interior se dan misas de manera regular).