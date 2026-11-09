Parques de la Patagonia chilena: lugares que ensanchan la vida

Cuando se llega a las inmediaciones del Parque Nacional Patagonia, en la región de Aysén, después de siete horas de carretera por la Ruta Austral desde Balmaceda, todo el cansancio acumulado se funde como el hielo del pisco sour, en un minuto y medio, porque es tal la hospitalidad que brinda el paisaje, que la única certeza que aflora en la mente es la que recuerda cuánto ha valido la pena y qué agradable sería repetir de nuevo el trayecto.

Gauchos a caballo por la Carretera Austral. / Félix Lorenzo

La historia de este parque y de sus fundadores daría para un monográfico de esta revista, porque hablamos de parte del legado de los Tompkins (Kristine y Douglas Tompkins), precursores de la conservación moderna en Chile y unas figuras tan carismáticas que durante la estancia les tendremos presentes en todo momento, porque a ellos se les debe el brillo originario de unas montañas con las que uno se entiende y conecta sin palabras. En 1995, Kristine y Douglas visitaron por primera vez el Valle Chacabuco y repararon en la necesidad imperiosa de recuperar su estado natural y de asegurar su protección. Este valle había sido una de las estancias ganaderas más grandes de la región, establecida en 1908 por el explorador inglés Lucas Bridges, que posteriormente fue redistribuida entre familias locales bajo la reforma agraria de 1964.

El gobierno militar de Pinochet se la apropió y fue vendida en 1980 al terrateniente belga François de Smet. En 2004, Conservación Patagónica, entidad fundada por la familia Tompkins, adquirió la Estancia Valle Chacabuco y otras propiedades hasta sumar un total de 80.000 hectáreas que fueron donadas de manera altruista al Estado. Así, la estepa actual que vemos y por la que paseamos deslumbrados nos recuerda a cada paso el modus operandi de los Tompkins: eliminaron especies invasoras de plantas (como los cardos) y retiraron cercos y vallas para que volvieran las especies autóctonas, además de prescindir de un ganado siempre dañino con el suelo. Una actitud revolucionaria contra la que no faltaron discrepancias. El paisaje, hoy, está definido por la presencia de coirón, una planta nativa de lo más amable, y por la de los guanacos, cuyas suaves patas no dañan el terreno. La intención de Kristine y Douglas Tompkins era conservacionista y turística porque dieron valor a un territorio que se visita con tolerancia y veneración. Es el parque de los Tompkins que mejor se adapta a su filosofía rewilding, esto es: resalvajizar, devolver a la tierra su rostro primigenio.

Atardecer en el Parque Nacional Patagonia. / Félix Lorenzo

El sueño de la conservación

Los Tompkins, qué duda cabe, abrieron caminos y fomentaron un activismo proteccionista en Chile que, por ejemplo, ha sido imitado por el propio Leonardo DiCaprio, quien el pasado verano adquirió a través de su fundación Re:wild la Isla Guafo, situada en el extremo sur del archipiélago de Chiloé, conocida como la pequeña Galápagos, que alberga la mayor colonia del mundo de fardelas negras y es hábitat de pingüinos de Magallanes y ballenas azules. Algo que ha hecho para proteger su biodiversidad y convertirla en un Parque Nacional, como un paso más en el sueño de la conservación global.

La Patagonia chilena no fue lo mismo desde que Douglas Tompkins puso un pie en ella hace más de 30 años. Sobre su vida se han escrito libros como Una idea salvaje, de Jonathan Franklin, y se han rodado documentales como Wild Life (Disney+), absolutamente conmovedor. La historia de amor de la pareja, además, daría para unas Memorias de África, incluidos vuelos en la avioneta que Doug aparcaba a la entrada del que fue su hogar, en este mismo parque, y con la que volaba entre imponentes cordilleras, sobre glaciares y bosques.

Cicloturistas en el mirador La Confluencia del Parque Nacional Patagonia. / Félix Lorenzo

El parque, admirable proyecto de restauración ecológica (o rewilding), es escenario de un programa de vida silvestre impulsado en colaboración con CONAF (Corporación Nacional Forestal) y está enfocado en proteger a distintas especies, entre las que destacan los cinco grandes de la Patagonia chilena: el ñandú, el cóndor andino, el guanaco, puma y el amenazado huemul, animales a los que veremos (algunos, como los pumas, con sus collares GPS) acompañados por los vocacionales guías del hotel Explora, hotel que tiene la concesión para gestionar el alojamiento en el parque y que trabaja de manera voluntariosa y con fidelidad absoluta a su nombre, fomentando en todo momento la exploración, conocer, el trabajo de campo, salir de la habitación, porque aquí no se viene a quedarse tumbado en la cama viendo una tele que no hay.

La intervención conservacionista, empresarial y ecologista de Douglas Tompkins y Kristine ha dado sus frutos. Sus logros redefinen lo que debería ser un parque natural. Es emocionante llegar al área de pícnic Águila y Picaflor, como se llamaban entre ellos Doug y Kristine, una como tantas otras parejas que inventan un idioma propio para comunicarse íntimamente, por ser el lugar donde durmieron juntos por primera vez en una tienda de campaña una noche de 1995 y donde decidieron dejarlo todo para dedicarse a invertir de manera filantrópica en un legado para la humanidad. Él había fundado las marcas de ropa The North Face y Esprit, que le reportaron ingresos millonarios; ella era la CEO de Patagonia, dirigida y fundada por Yvon Chouinard, el mejor amigo de Tompkins.

Cabaña del Lodge Caleta Gonzalo con la entrada del fiordo Reñihué al fondo. / Félix Lorenzo

Además, es aquí donde vivieron, en la Butler House (una de las sedes del Hotel Explora), y donde está enterrado Douglas Tompkins, en el cementerio Chacabuco, a la salida del cual, en un panel, leemos: “No hay sinónimo para Dios más perfecto que la belleza”. Barack Obama, al inicio del documental Nuestros grandes parques naturales (Netflix), se dirige a la cámara desde este parque y dice: “Hace unos años visité la Patagonia chilena con Michelle y mis hijas. En las montañas nevadas y en los lagos cristalinos nos maravilló algo que cada vez se ve menos: una naturaleza virgen. La influencia humana se ha extendido por todo el planeta. Los parques naturales protegen lo que aún tenemos y si queremos un cambio real, hay que aumentar los espacios naturales. En la Patagonia chilena se están repoblando enormes zonas para recuperar el equilibrio natural que había antes de nosotros y se está convirtiendo en uno de los lugares más protegidos del mundo”.

Diálogos con una belleza insólita

Esta estepa patagónica semiárida, estos bosques templados y húmedos y sus lagos dan para varias rutas de trekking y de kayak que cada tarde se acuerdan con los guías del hotel Explora mientras se comenta el día y se da cuenta del pisco sour. En cualquier rincón, a las primeras de cambio, se percibe que aquí no existe el concepto “mucha gente”. Caminar o navegar significa dialogar con una belleza escénica insólita. Sirvan como ejemplo el mirador Douglas Tompkins, el Mirador La Confluencia, cualquiera de los senderos del Valle Chacabuco, las aguas claras del río Chacabuco o las turquesas del río Baker y, por supuesto, la adrenalínica Pasarela Chacabuco. Es difícil hallar en el mundo un lugar donde la sensación de desconexión se viva tan intensamente.

Carolina Morgado, directora ejecutiva de la Fundación Rewilding Chile, trabajó 30 años codo con codo con los Tompkins, y explica así su visión de lo conseguido: “Apostamos por la permanencia en el territorio y por vincular las comunidades a los parques. Douglas tenía razón, anticipó la crisis actual a escala planetaria y entendió la necesidad de conservar y crear un cambio cultural, incidió además en la manera en que los chilenos miraban a su territorio, quería crear parques naturales, invertir y transformarlos en motores económicos, de ahí que el turismo sea una consecuencia. Pumalín y Patagonia son los faros, los modelos, porque generan vínculo emocional. Impulsamos programas de vida silvestre, monitoreo de pumas y huemules, se ha aumentado la hotelería, el alquiler de coches... el turismo que se fomenta es de conservación y de participación”.

Flores silvestres por la Carretera Austral. / Félix Lorenzo

Para llegar a Pumalín debemos superar 1.000 kilómetros. Sobrepasamos Puerto Bertrand, al occidente de Chile Chico, siguiendo el curso del río Ibáñez. Llegamos a Aysén y hacemos noche en Puerto Cisnes, en el hotel Puyuhuapi, escenario de una inconmensurable belleza natural, enriquecido por las aguas termales que afloran a orillas del mar en las que uno puede bañarse en cualquier época del año, especialmente en invierno. En este lodge no hay conexión a internet, pero sí buen pescado. Se mire desde donde se mire, un lujo. Como nos hallamos a pocos kilómetros, es obligada la visita al famoso Ventisquero Colgante inscrito en el Parque Nacional Queulat, un glaciar extratropical originado en un pequeño campo de hielo andino actualmente en retroceso (sí, el cambio climático). Son tres horas de subida hasta el mirador. Durante el trayecto hay quien duda de que el esfuerzo tenga recompensa, pero como la naturaleza es sabia, podemos certificar que vale la pena.

Llegados a la Región de los Lagos, antes de acudir al Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, paramos en la comuna de Chaitén para conseguir provisiones, un lugar entrañable con tiendas de otra época en las que el contacto con sus anfitriones es también de otra época. Territorio de mochileros sin prisas ni brújula, de peregrinos que no avanzan por la vida en línea recta sino siguiendo el curso de los márgenes torcidos, Chaitén es un buen preludio al Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, que también es en sí un lugar lateral, alejado de los tópicos.

Aguas termales con la bruma del amanecer en Puyuhuapi Lodge & Spa. / Félix Lorenzo

Para disfrutarlo en su justa medida conviene alojarse en las cabañas que diseñó el propio Tompkins con el arquitecto Francisco Morandé Ruiz-Tagle, dando soluciones arquitectónicas a todas las áreas del parque: galpones ovejeros, procesadoras de cera y miel, invernaderos y, por supuesto, las cabañas gestionadas por el Lodge Caleta Gonzalo, en las que dormir cobijado por el silencio más puro es una costumbre que nunca pasará de moda. Qué armonía natural, qué estética ecológica, qué genuina belleza. Pumalín significa “lugar de agua” en la variante dialectal huilliche. Alberga el 25 % de los bosques de alerces milenarios que quedan en Chile, y es un mosaico de generosidad natural compuesto por bosques antiguos que caen hacia los fiordos, ríos, ventisqueros, volcanes, cascadas y lagunas colgantes. Desde aquí, Douglas Tompkins empezó a desplegar su idea de conservación global para la Patagonia chilena, concretada hoy bajo la Ruta de los Parques de la Patagonia. Cuando en 1989 Tompkins conoció por primera vez estos bosques vírgenes, quedó impresionado por los milenarios alerces y decidió buscar terrenos para preservarlos. A través de Tompkins Conservation adquirió en los años siguientes 280 mil hectáreas de campos contiguos para dar forma al Parque Pumalín y posteriormente donarlo al sistema de parques nacionales de Chile. Este parque que lleva su nombre se inauguró el 28 de febrero de 2018 y su visita es de las que ensanchan la visión del mundo y amplían la empatía con él, evitando que nuestra altura de miras se marchite.

La pasarela Cascadas Escondidas nos conduce a una senda que se interna en un bosque por el que subimos viendo cascadas. El sendero de alerces guarda un bosque de alerces, hermoso y longevo árbol, una especie cuyos ejemplares pueden alcanzar los 3.000 años de vida. Hoy fuertemente amenazado por sobreexplotación, fue declarado monumento natural. Cuando la expedición del navegante español Alonso de Camargo avistó por primera vez las costas de Chiloé en 1540, estos alerces ya eran adultos, de ahí que se consideren patrimonio de la historia de Chile. Sobre este parque, Douglas Tompkins dijo: “Busco combinar ambientalismo con la conservación del territorio, que sirve para preservar y conservar la biodiversidad. Es un acercamiento doble en el que uno colabora con el otro: el activismo nutre a la conservación y viceversa... Hay muchas cosas que quiero hacer antes de que se me acabe el tiempo. Si bien muy dentro de mi corazón sé que el apocalipsis es inevitable, me entusiasma oponerme a él. Algo en el sistema nos impulsa, casi genéticamente, a trabajar por la belleza, por la vida, por las visiones positivas... Me he dado cuenta de que la belleza estética es, de alguna manera, la suma de todo. Si pudiera sintetizar la crisis en la que estamos atrapados, diría que se resume en la ausencia de belleza”.

Parque Nacional Queulat. / Félix Lorenzo

La ruta más difícil

La lucha de este filántropo naturalista por evitar el apocalipsis fue intensa y duró 72 años. Douglas Tompkins, ecologista defensor de la naturaleza, murió engullido por ella mientras practicaba kayakismo en el lago General Carrera, donde, tras volcar al agua helada, fue incapaz de reincorporarse a su embarcación y sufrió una hipotermia. Desde que nació se mostró en desacuerdo con las normas establecidas y, como el salto del caballo en el ajedrez, buscó su propio camino escalando la vida de manera lateral. “Mis padres querían que yo fuera a la universidad”, —contaba en el libro de Franklin— “pero para ese entonces, ya era muy tarde. Yo tenía más ganas de ver el mundo que de estar sentado en una sala de clases. Entonces tomé empleos que pagaban buenos sueldos, lo que llamábamos booming. Yo era un boomer. Trabajaba duro por un periodo corto de tiempo en equipos de leñadores, como talador. Ahorraba dinero y luego partía”.

Mirador frente a una cascada del Parque Nacional Queulat. / Félix Lorenzo

Tompkins se pasó tres veranos cortando árboles gigantes. La tala le brindaba las mejores vistas aéreas de los bosques y un buen dinero. “Su padre y yo pensamos que volvería cuando no aguantara más de hambre”, confesó Faith, su madre. “Dijimos: ‘Muy bien, haz lo que tengas que hacer, pero no te vamos a pasar un solo centavo. Si vas a la universidad, te pagamos todo’, pero eso nunca funcionó con Douglas, que no puso un pie en la universidad.” En 1964, junto a su primera esposa, Susie Buell, fundó la marca de ropa focalizada en actividades de montaña The North Face en una calle de San Francisco desde cuya puerta acosaban a los paseantes y a partir de una declaración de principios: “Si quieres entender al emprendedor, estudia al delincuente adolescente. Ese bandido que dice mediante sus acciones: ‘¡Voy a hacer las cosas a mi manera!’”. Y quizás la frase que mejor define su espíritu sea la que dijo cuando le preguntaron por qué puso a su marca de ropa el nombre de The North Face: “La ladera sur es la que se escala más a menudo, la nieve es más blanda y la luz del sol la hace más cálida. Yo, en cambio, prefiero el lado más difícil. La cuesta es más dura y helada. La ladera norte (The North Face) es un desafío mayor y es la ruta que yo tomo en la vida”.

Guía práctica

Cómo llegar

La mejor manera y la más económica de llegar a Chile es con la compañía LEVEL desde Barcelona con precios (siempre con antelación) imbatibles. Una vez en Santiago de Chile se puede volar a Balmaceda con LATAM.

Dónde alojarse

Para disfrutar de estos parques naturales de la Patagonia chilena, sin duda los lugares adecuados son los que habitaron y levantaron los propios Tompkins. En Parque Nacional Patagonia, el Hotel Explora, lugar donde vivió la pareja (Explora.com/es/nuevo-parque-nacional-patagonia). En el Parque Nacional Pumalín, el Hotel Caleta Gonzalo, unas cabañas diseñadas por el propio Douglas Tompkins (https://lodgecaletagonzalo.cl).

Observando a la fauna silvestre en el restaurante del Hotel Explora. / Félix Lorenzo

Entre medias de esos parques, la parada en Queulat requiere de pernoctar en Puyuhuapi Lodge, al que se accede en ferry y muy conocido por sus termas naturales y por su falta de internet, lo que garantiza la desconexión absoluta (https://puyuhuapilodge.com).