El Parque Nacional con las aguas termales más espectaculares del mundo: lagos azul turquesa, rutas de senderismo y un balneario con vistas a un Patrimonio de la Humanidad

Otros lagos merecedores de una visita son el Minnewanka, el más extenso y uno de los rincones más hermosos de todo el parque, o el Louise, con una amplia oferta de actividades a lo largo del año (senderismo, escalada, esquí, …). También muy recomendables, sobretodo si se va con niños, son los Cascade Ponds, situados a medio camino entre el pueblo de Banff (principal centro urbano del parque) y el lago Minnewanka. Uno de los lugares más fotogénicos del entorno, tiene varios puentes de madera que cruzan los estanques, y es hogar de centenares de perritos de la pradera.