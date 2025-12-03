El parque de atracciones que inspiró Disneyland y que es como un cuento de hadas: perfecto para viajar en diciembre, barato y con un castillo impresionante
Puede que nunca hayas escuchado hablar de este sitio, así que te sorprenderá saber que lleva abierto casi 75 años.
Si Disneyland es una fantasía de película este otro parque de atracciones puede calificarse de cuento de hadas. Es uno de los tres parques temáticos más visitados de toda Europa y aunque ahora mismo puede que ni siquiera sepas de qué lugar estamos hablando, te diremos que lleva en pie, y en el mismo sitio, desde 1952. ¿Cómo te quedas?
La fecha es relevante, ya que solo tres años después fue cuando abrió el gran parque de atracciones de Walt Disney. Además, coincide con un periodo en el que Disney viajó en varias ocasiones a tierras holandesas, por lo que desde siempre se ha rumoreado con el hecho de que este lugar sirviera de inspiración para el parque del genio de la animación (no hay pruebas , pero hay quien dice que tampoco dudas…).
Dónde está el parque temático de cuento de hadas
Se encuentra a poco más de una hora de Ámsterdam, en la ciudad de Kaatsheuve, y presume de ser uno de los parques temáticos más antiguos del continente. Y ese no es el único récord con el que cuente: y es que, entre sus instalaciones está la que fuera la montaña rusa más grande de toda Europa. Casi nada.
Esta es solo una de las más de 30 atracciones de Efteling Theme Park Resort, el parque temático más famoso de los Países Bajos. Y aunque es verdad que todo comenzó como una historia de bosque de cuento de hadas, hoy es un gran parque temático dedicado plenamente a la diversión y la adrenalina.
A diferencia de otros lugares similares, Efteling está rodeado de bosques, lagos y jardines, un paisaje muy alejado de los mundos artificiales a los que estamos acostumbrados con este tipo de parques temáticos. Y eso es lo que le hace tan especial. Sobre todo en invierno, cuando las copas de los árboles se cubren de nieve, haciendo que el lugar sea pura magia.
Cinco áreas temáticas
El gran parque ocupa más de 72 hectáreas y está dividido en cinco áreas temáticas. Todas están repensadas con una estética de ficción y hasta con un punto siniestro, muy alejadas de la escenografía mágica y de cuento de hadas, en el sentido más edulcorado del término al que nos ha acostumbrado las películas Disney.
Anton Pieck, uno de los ilustradores de libros infantiles más aclamados y reconocidos de los Países Bajos, está detrás de la escenografía original, tanto en estilo como en paleta de colores. Y lo mejor es que ambos aspectos han sido respetados por sus sucesores hasta la fecha.
Por qué dicen que es mejor que Disneyland
Fue el año pasado cuando el diario The Sun lo coronó a Efteling como el mejor parque temático de Europa, colocándolo por delante de un titán tan popular y querido entre el público familiar como Disneyland París. El invierno se antoja como un buen monento para ir y descubrir si está a la altura.
