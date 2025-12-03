El parque de atracciones que inspiró Disneyland y que es como un cuento de hadas: perfecto para viajar en diciembre, barato y con un castillo impresionante

La fecha es relevante, ya que solo tres años después fue cuando abrió el gran parque de atracciones de Walt Disney. Además, coincide con un periodo en el que Disney viajó en varias ocasiones a tierras holandesas, por lo que desde siempre se ha rumoreado con el hecho de que este lugar sirviera de inspiración para el parque del genio de la animación (no hay pruebas , pero hay quien dice que tampoco dudas…).