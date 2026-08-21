Ana y Máximo compraron una aldea abandonada en Asturias y la rehabilitaron: "Acabé por amor y acabé por todo, porque el sitio también me enamoró, evidentemente"
Frente a la despoblación, hay quien decide cambiar el rumbo y reconstruir aldeas enteras desde cero.
La despoblación, o la llamada España vaciada, afecta a gran parte del interior peninsular, más de la mitad de los municipios pierden habitantes debido al éxodo rural del siglo XX, la baja natalidad y la falta de servicios básicos en el medio rural. Mientras que en zonas como Barcelona y Madrid, tiene una alta concentración de población, en otras zonas como Teruel, Soria, Cuenca, Zamora, Ávila y Lugo, la falta de ciudadanos en ciertas zonas empieza a ser un problema muy importante.
Son muchos los efectos sociales, económicos y ambientales, como el envejecimiento de los habitantes, el cierre de las escuelas y centros de salud o incluso un mayor riesgo de incendios forestales por falta de cuidado en el campo. Sin embargo, frente a este panorama, han surgido iniciativas de personas que deciden cambiar esta realidad y reconstruir poblaciones enteras abandonadas, gracias al youtuber Álvaro de @Hilux_aventura conocemos el caso de Ana Isabel y Maximiliano, quienes decidieron comprar una braña vaqueira del siglo XIV situada en el concejo de Valdés en Asturias, muy cerca de Luarca.
Una compra sin complicaciones y gran proyecto de futuro
Su historia es muy particular, ya que, al visitar este rincón a pesar de ser intransitable y cubierto de maleza, Ana vio en él un gran potencial. Como dice ella, la clave fue contactar con la vendedora, "Tuvimos la suerte de que esa mujer, su padre, cuando marchaban las personas a trabajar a la industria, él compraba las propiedades de los vecinos", lo que le resultó muchísimo más fácil para poder poner en marcha el proyecto lo antes posible.
Pero el proyecto de vida de Ana cambió por completo cuando conoció a Max, se enamoraron y no dudó en unirse a la aventura. "Acabé por amor y acabé por todo, porque el sitio también me enamoró, evidentemente", confiesa Máximo. Su idea era rehabilitar el pueblo para, una vez jubilados, vivir de los alquileres.
Hoy en día, el matrimonio vive con comodidades básicas como luz eléctrica y agua que baja directamente de la propia montaña, un lujo que valoran enormemente. Para las compras, se desplazan hasta San Martín, a solo siete kilómetros. Aunque el acceso es complicado, especialmente en invierno, se manejan con un todoterreno. Sin duda, para ellos un proyecto que a pesar de los riesgos y todos los inconvenientes, les ha devuelto la vida “en la vida, si tienes miedo, no haces nada”, afirmó Ana.
Mucho más casos para conocer
La historia de Ana y Max no es la única. En España hay más gente que se ha lanzado a esta locura de revivir pueblos enteros. Por ejemplo, casos como estos se vivieron en León, concretamente en Matavenero, una aldea que llevaba años vacía y que un grupo de personas reconstruyó desde cero para vivir de forma ecológica y autosuficiente.
Otro caso muy conocido es Valdelavilla, en Soria, que estaba completamente en ruinas y se rehabilitó entero para el turismo; además, allí se grabó la serie El Pueblo, muy popular. Son ejemplos claros de que, si hay ganas y proyecto, se le puede devolver la vida al campo y demostrar que el interior de nuestro país sigue teniendo futuro.
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