Parece la Toscana, pero es muchísimo más barato: este país europeo tiene ciudades costeras, valles verdes y es el rey de la vida lenta

Uno de los países menos conocidos para los viajeros es Eslovenia, ese pequeño país de la Europa central, colindante con Italia, Croacia, Hungría y Austria, que se formó en el 1991 tras su independencia de la ya desaparecida Yugoslavia. Con un territorio recubierto de verde por todos los lados, Eslovenia es un país conocido por su belleza paisajística, combinando perfectamente los ambientes alpino y adriático, quedando esto reflejado en su cultura y tradiciones. La gastronomía también evidencia esta mezcla, con recetas elaboradas a base de ingredientes locales y de temporada, muy ligadas a la salud.