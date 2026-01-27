Parece Madrid, pero es Japón: el parque de atracciones inspirado en España que cuenta con su propia Plaza Mayor y Fuente de Cibeles

Imagínate ir caminando por unas calles muy made in Spain, escuchar la música con la que te has criado y respirar de la cultura que te han inculcado. Puede ser que pienses que te estoy hablando de cualquier ciudad española, de esas que no han perdido su esencia, ¡pero no! Estás en Japón, a más de diez mil kilómetros de casa, en un parque temático que decidió hace tres décadas construir su propia versión de España. Y no, no es algo reciente, pues Japón lleva décadas demostrando que “el español nace donde quiere”, y este parque temático lleva ahí desde los años noventa, funcionando y evolucionando.