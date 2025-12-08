Parece Disneyland, pero está en Alemania: el gran parque temático de Europa está rodeado de castillos barrocos que son Patrimonio de la Humanidad
Sumergirse en sus diferentes áreas temáticas de fantasía es como hacer un gran viaje por el mundo.
Cuesta creerlo, pero hay vida más allá de Disneyland, el gran parque temático que cada año se supera a sí mismo, en instalaciones y en número de visitantes. Y es que, aunque sea el gran parque de referencia en Europa, no es el único que se puede visitar en el continente. De hecho, los hay que tienen incluso mucha más historia.
Le pasa a un gran parque temático de Alemania, que abrió sus puertas a finales de los años 60 y ahí sigue, atrayendo cada día a miles de visitantes de todo el mundo. Y no nos estamos refiriendo a Europa Park, el que muchos consideran como el mejor parque de atracciones de Alemania.
El primer gran parque temático del mundo
El sitio del que hablamos es otro, mucho más antiguo, inaugurado solo unos años después que Disneyworld, en Florida (Walt Disney World Resort, para ser precisos), el primer gran parque temático del mundo al que todos quieren imitar desde entonces.
Estamos en la región de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania, porque ahí se esconde uno de los grandes tesoros para los apasionados de la adrenalina, las atracciones, los mundos de fantasía y los castillos. Pero castillos de verdad, porque el destino del que hablamos se le conoce como ‘la ciudad de los castillos’.
La ciudad de los castillos de Alemania
Se trata de Brühl, una fantástica ciudad situada muy cerca de Colonia, que es perfecta para hacer un viaje en familia. La ciudad en sí misma es una joya con dos grandes edificios que son todo un símbolo de su arquitectura: los castillos de Augustusburg y Falkenlust.
Son dos palacios majestuosos del siglo XVIII que son, en realidad, dos símbolos monumentales del barroco y el rococó en su máxima expresión y que, como no podía ser de otra manera, están declarados Patrimonio de la Humanidad.
Sin embargo, es otro el castillo que atrae la atención de las miradas, sobre tod o de los más jóvenes. Y es el que está en Phantasialand, el parque temático del que estamos hablando. Un lugar que abrió sus puertas por primera vez en 1967 y que cuenta entre sus instalaciones con una de las mejores montañas rusas de Europa: Taron.
Se trata de un parque dividido en diferentes zonas temáticas, inspiradas en diferentes países y destinos: México, China, Berlín y las profundidades de África, así como los mundos de magia y fantasía. En total suman casi 40 atracciones, y el castillo del misterio (o castillo encantado) es una de las más impactantes.
Precios y tarifas del otro gran parque temático de Europa
Y lo mejor, el precio. A diferencia de otros parques similares, este se puede considerar barato, aunque hay que tener en cuenta que los precios varían según la época del año. Las entradas suelen rondar los 60 euros, aunque con suerte es fácil encontrar ofertas y promociones que tiran los precios hasta los 20 euros o incluso menos. Eso, y que los mejores de 3 años entran gratis, y que los que están entre los 4 y los 12 tienen tarifas reducidas. ¿Es o no un planazo para una escapada?
