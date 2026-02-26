Este paraíso tropical de aguas turquesas está en Japón: playas casi desiertas, arena blanca y arrecifes de coral en una isla que parece el Caribe

Las Maldivas, Bora Bora o las islas del Caribe suelen encabezar las listas de destinos paradisíacos. Sin embargo, no hace falta cruzar medio mundo para encontrar aguas cristalinas y arena blanca casi intacta. Dentro de los muchos viajes a Japón posibles se esconde un destino inesperado que pocos viajeros conocen y que compite con cualquier rincón tropical del planeta: Isla de Yoron, en el extremo sur del archipiélago.