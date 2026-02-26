Este paraíso tropical de aguas turquesas está en Japón: playas casi desiertas, arena blanca y arrecifes de coral en una isla que parece el Caribe
Rodeada por uno de los arrecifes mejor conservados del país, esta pequeña isla invita a nadar entre peces tropicales, caminar sobre bancos de arena que emergen con la marea y descubrir un Japón sorprendentemente virgen y silencioso.
Las Maldivas, Bora Bora o las islas del Caribe suelen encabezar las listas de destinos paradisíacos. Sin embargo, no hace falta cruzar medio mundo para encontrar aguas cristalinas y arena blanca casi intacta. Dentro de los muchos viajes a Japón posibles se esconde un destino inesperado que pocos viajeros conocen y que compite con cualquier rincón tropical del planeta: Isla de Yoron, en el extremo sur del archipiélago.
Toni Moruno, el embajador de Japón de PANGEA The Travel Store lo tiene claro. Yoron es uno de esos lugares que hay que recomendar cuando alguien nos dice que quiere vivir el país nipón desde una perspectiva diferente, más natural y pausada, sin renunciar a la autenticidad.
Un paraíso aún lejos del turismo de masas
Perteneciente administrativamente a Japón y situada entre Kyushu y Okinawa, Yoron es una pequeña isla rodeada por un extenso arrecife de coral que calma el oleaje y tiñe el mar de un azul imposible.
Aquí no encontrarás grandes resorts ni multitudes. Lo habitual es recorrer playas amplias donde apenas hay unas pocas personas, escuchar el viento y sumergirse en aguas transparentes donde nadan peces tropicales y tortugas marinas.
En invierno, incluso es posible divisar ballenas jorobadas pasando cerca de la costa, visibles desde algunos puntos de la isla en días despejados. Son experiencias que, desde Club VIAJAR y PANGEA, proponen integrar dentro de itinerarios más amplios por el sur del país, combinando cultura, gastronomía y naturaleza.
Yurigahama, la playa que aparece y desaparece
Uno de los mayores espectáculos naturales de Yoron es Yurigahama, un banco de arena que emerge mar adentro únicamente cuando la marea es baja. Durante unas horas, el océano se abre y deja al descubierto una lengua de arena blanca rodeada de agua turquesa.
El acceso suele hacerse en pequeñas embarcaciones locales, y la experiencia es casi surrealista: caminar en mitad del mar, rodeado de un horizonte infinito y aguas poco profundas y cristalinas.
Naturaleza coralina y aguas que parecen una piscina
El arrecife que rodea la isla actúa como una barrera natural, creando lagunas de aguas tranquilas ideales para practicar snorkel. La visibilidad suele ser excelente, lo que permite observar con facilidad corales, peces multicolores y otras especies marinas.
Además del baño, la isla puede recorrerse en bicicleta o scooter en apenas unas horas. Su tamaño reducido y su ritmo pausado la convierten en un destino perfecto para desconectar por completo, para quienes quieren descubrir el Japón más inesperado.
Un Japón diferente y sorprendente
Cuando se piensa en Japón, lo habitual es imaginar Tokio, Kioto o el Monte Fuji. Yoron, en cambio, muestra la cara más tropical del país: casas bajas, clima cálido gran parte del año y una cultura local relajada y acogedora.
Es el tipo de lugar que recomiendo casi en voz baja, como un secreto bien guardado. Un rincón donde el tiempo parece ir más despacio y donde cada atardecer sobre el arrecife queda grabado en la memoria.
Pequeña, tranquila y sorprendentemente virgen, Yoron demuestra que el paraíso también puede encontrarse sin salir de Japón. Y descubrirlo de la mano de expertos que lo han vivido en primera persona marca, sin duda, la diferencia.