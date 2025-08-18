El paraíso de Portugal perfecto para apurar el verano es baratísimo: dormir desde 13 euros y comer por 8

Uno de los grandes encantos de esta zona es que todavía se puede dormir barato junto al mar. La Pousada da Arrifana (Hostels de Juventude), dentro del parque, ofrece camas desde 13 euros la noche. Es sencilla, pero perfecta para quien busca gastar poco y tener la playa a dos pasos. Si prefieres algo más cómodo, en Aljezur o Vila Nova de Milfontes hay hostels y pensiones con habitaciones dobles desde 40–50 euros fuera de temporada alta. Muchos son alojamientos familiares con encanto, decorados al estilo portugués y con desayunos caseros que saben a gloria después de una mañana de playa.