El paraíso para los que quieren jubilarse fuera de España: con 800 euros al mes vives una vida de lujo y está en un archipiélago de 7.000 islas donde el alquiler frente al mar no supera los 300 euros

El sudeste asiático alberga, entre las aguas de los océanos Índico y Pacífico, centenares de miles de islas, todas de diferentes tamaños y cada una con su propio carácter y personalidad. Las hay de más grandes, como la isla indonesia de Sumatra, o más pequeñas, como el conjunto de islas que forman parte de los países de Papúa Nueva Guinea y Salomón; pero si hay algo que todas estas islas tienen en común es la belleza y la singularidad de sus paisajes.

Terrazas de arroz en el norte de la isla de Luzon, en Filipinas / Istock / R.M. Nunes

Entre estos países insulares, uno de los más infravalorados por parte de los viajeros es Filipinas, un auténtico paraíso natural y cultural formado por más de 7 mil islas, donde las playas vírgenes bañadas por las aguas turquesa del mar de Joló, enclaves naturales cubiertos de frondosas selvas, y ciudades de lo más eclécticas están a la orden del día.

Adriana Fernández

Un paraíso secreto

Son un total de 7.107 islas las que conforman Filipinas, así que no hay nada por lo que preocuparse, jamás te quedarás sin lugares para visitar y cosas que hacer; la diversidad en paisajes y experiencias está más que garantizada, ya sea dándote un baño en las cristalinas aguas turquesa de Coron, explorando las famosas colinas de chocolate de la isla de Bohol, haciendo surf en las playas de Siargao, o bañándote en las aguas termales de la isla de Camiguin.

Las emblemáticas colinas de chocolate de la isla de Bohol / Istock / AlexeyPelikh

Con la capital en la Ciudad de Manila, donde destacan los barrios Intramuros y chino (el más antiguo del mundo), Filipinas cuenta también con cantidad de ciudades las cuales merece mucho la pena visitar. Si bien Manila es la capital del país, la más poblada es Ciudad Quezon, situada justo al lado de Manila y con un ambiente de lo más animado. Otras de las principales ciudades de Filipinas son Makati, centro financiero del país; Ciudad Cebu, conocida por su excelente gastronomía; o General Santos, apodada la “capital del atún”.

Además de albergar algunas de las playas más espectaculares del continente asiático, Filipinas es también el lugar ideal para vivir todo tipo de aventuras, tanto dentro del agua como fuera. Para los más amantes de los animales, Filipinas se extiende dentro de los límites del Triángulo de Coral, el lugar con más biodiversidad marina de todo el mundo; gracias a esto, en las aguas de sus islas podrás descubrir preciosos fondos marinos e incluso bañarte con tortugas y tiburones ballena.

Ciudad de Manila es la capital de Filipinas / Istock / Joseph Christopher Oropel

En el caso de que prefieras mantenerte seco, las oportunidades son inabarcables. Las rutas de trekking y senderismo que hay disponibles a lo largo y ancho de las islas son prácticamente infinitas, con la posibilidad de descubrir las míticas terrazas de arroz, caminar entre antiguos volcanes, o conocer más acerca de la historia del archipiélago. Otra opción, solo apta para aquellos más atrevidos, es acercarte a alguna de las tribus indígenas y hacerte un tatuaje a la manera tradicional (con pequeños golpecitos con un palo de bambú unido a una espina de pomelo), a modo de recuerdo.

La jubilación soñada

Es muchísima la gente que dice que, cuando se jubile, aprovechará para, por fin, viajar y conocer mundo. Pero, ¿y si en vez de hacer eso, decidieras irte a vivir a otro país donde poder disfrutar plenamente de la vida? La respuesta es bien sencilla; Filipinas es uno de los mejores lugares del mundo en los que uno se puede instalar tras la jubilación, no solo por la belleza del entorno y la amabilidad de sus habitantes, sino porque es un país donde por muy poco puedes conseguir mucho.

Alquilar una casita frente al mar en Filipinas no supera los 400€ / Istock / R.M. Nunes

Con un coste de vida considerablemente inferior a muchos de los países occidentales, Filipinas es un lugar donde por tan solo 800€ al mes uno puede vivir cómodamente: se pueden encontrar alquileres frente a la playa por tan solo 200€ (aunque te puedes estirar hasta los 400€ si quieres darte un lujo) y el comer no suele pasar de los 5€ diarios. Además de contar con un sistema sanitario de lo más accesible y aceptable, Filipinas ofrece también todo tipo de ayudas fiscales para aquellos extranjeros que quieran instalarse en el país. Así que ya sabes, si tienes la jubilación a tocar y quieres instalarte en el paraíso, Filipinas es tu lugar.