El paraíso de Italia perfecto para este verano es baratísimo: alojamiento por 30 euros y comida por 10

En esta época del año lo que se busca es un destino cerca del mar donde el calor no sea tan agobiante como en algunos lugares de interior. Donde el aire del Mediterráneo sople levemente durante el día y con algo más de fuerza cuando cae el sol. Así esperan las tierras más llamativas de Italia, que aún esconden cientos de secretos entre la tradición y una creciente popularidad que no llega a ser masificadora. Si no es a la Puglia, ¿a dónde deberíamos viajar en verano?