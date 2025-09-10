El paraíso de Italia perfecto para apurar el verano es baratísimo: alojamiento por 40 euros y comida por 15

Italia esconde lugares no muy conocidos que te permiten vivir un verano inolvidable con amigos o pareja. Los destinos más sonados suelen ser los más caros y masificados, algo que no te deja ni desconectar del todo ni andar sin preocupaciones de presupuesto en tu viaje. Por eso a veces hay que mirar un poco más allá: hay destinos costeros que nada tienen que envidiar a los paisajes de película y por los que puedes ahorrarte un buen pellizco. Y te preguntarás: ¿de qué lugar exacto estamos hablando? De San Vito Lo Capo, una localidad de Sicilia de la que no te arrepentirás de haber visitado.