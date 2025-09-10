El paraíso de Italia perfecto para apurar el verano es baratísimo: alojamiento por 40 euros y comida por 15
Esta escapada te permite alargar ese verano del que tanto nos cuesta despedirnos sin necesidad de vaciar los bolsillos.
Italia esconde lugares no muy conocidos que te permiten vivir un verano inolvidable con amigos o pareja. Los destinos más sonados suelen ser los más caros y masificados, algo que no te deja ni desconectar del todo ni andar sin preocupaciones de presupuesto en tu viaje. Por eso a veces hay que mirar un poco más allá: hay destinos costeros que nada tienen que envidiar a los paisajes de película y por los que puedes ahorrarte un buen pellizco. Y te preguntarás: ¿de qué lugar exacto estamos hablando? De San Vito Lo Capo, una localidad de Sicilia de la que no te arrepentirás de haber visitado.
Nos merecemos alargar un poco más el verano, las noches infinitas y la paz mental... Solo un poquito más antes de volver a la carga. Este destino se convertirá en tu escondite favorito cada año en septiembre y lo mejor es que podrás viajar con los ahorros que te han sobrado de las últimas vacaciones. Convertido en un sueño mediterráneo, este enclave situado en el noroeste de Sicilia, tiene playas de arena blanca, entornos naturales preservados, mucha cultura y gastronomía local a precios muy competentes. ¡Planea tu escapada!
San Vito Lo Capo, la localidad de Sicilia que es un oasis del mediterráneo
Mientras gran parte de Europa guarda las sombrillas y vuelve a la rutina, en este pequeño rincón costero del noroeste de la isla, el verano no ha terminado. En esta temporada del año, las temperaturas rondan los 26º de media, el tiempo está soleado y la frescura del verano permanece. También es cierto que en agosto (igual que en cualquier parte) hay más turistas, pero en septiembre termina la temporada alta y puedes disfrutar de su encanto solo para tí a precios más asequibles que en el mes anterior. De hecho, entre sus alojamientos puedes encontrar opciones desde 30 euros la noche para pasar unos días de ensueño con pocos gastos.
Este lugar es casi como una isla dentro de la propia Sicilia, protegido por el Monte Mónaco al este y el Cofano al oeste. Sin embargo, uno de sus principales atractivos es su playa de tres kilómetros de arena blanca que termina justo donde se eleva el imponente Monte Mónaco y comienza la Reserva Natural del Zingaro, uno de los tesoros mejor preservados de la isla con vistas al mar Tirreno. ¡Pero eso no es todo!
Para los amantes de la navegación hay mucha historia: merece la pena visitar la Atunera del Secco, activa hasta 1969, situada a lo largo del sendero que conduce a la Reserva Natural del Zingaro, detrás del monte mencionado. En el fondo del mar, frente a la pesquería de atún, se encuentran los restos del carguero Kent que se hundió en 1978, llamado aquí el barco de los coranes porque se dice que transportaba libros sagrados.
La fiesta del Cous Cous, tradición y gastronomía de calidad
La gastronomía de la zona entiende precios entre 20-30 euros por persona en sus establecimientos. Todos ellos con unas reseñas únicas que prometen repetir en caso de volver. El plato más destacado es el Cous Cous de pescado, al que le siguen los arancini sicilianos, pez espada a la brasa... Entre otros. ¡Y ahora viene lo mejor!
Todos los años se celebra la fiesta del Cous Cous cada septiembre desde finales de los años noventa. Lo que comenzó como un evento culinario se ha transformado en un encuentro de integración, con cocineros de todo el mundo compitiendo por preparar la mejor versión del plato magrebí. Además de degustaciones, la programación incluye conciertos, espectáculos y hasta la divertida “Couscuola”, un taller exprés de media hora para aprender los básicos de esta receta. Esta celebración se da a finales de mes cada año. ¿Te lo perderías?
