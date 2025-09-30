3 paradas imprescindibles que no te puedes saltar si viajas a Perú por primera vez (y ninguna es el Machu Picchu)
Hay vida más allá de Machu Picchu: estas son las 3 paradas que no te puedes perder si visitas Perú y que recorreremos en la próxima Expedición Viajar Travesía Sudamericana.
Cuando un viajero pone rumbo a Perú, suele hacerlo con un gran destino en su mente: Machu Picchu. Y no, nosotros no hemos venido a negar que esta Maravilla del Mundo Moderno es absolutamente impresionante, tanto por su paisaje como por su valor histórico, y es una parada obligatoria en cualquier ruta por el país americano. Nuestro objetivo hoy es recordar otros tres lugares que, si bien podrían no estar en la primera posición de la lista del turista, son también joyas inolvidables.
Todos ellos –Machu Picchu inlcuido, por cierto– forman parte de la ruta diseñada para la Expedición Viajar Travesía Sudamericana. Un selecto grupo de viajeros recorrerán el continente a través de Bolivia y Perú el próximo mes de diciembre acompañados del fotógrafo Tino Soriano. Además de guiarles en destino, Tino compartirá con el grupo sus consejos para capturar imágenes. Un conocimiento que ya le ha valido premios de la UNESCO, Fotopress, Fujifilm, Canon-Europa, NikonPro, World Press Photo, el Gobierno de Cataluña, la Sociedad Geográfica Española y el Premio Nacional Piedad Isla, entre muchos otros.
En cada uno de estos rincones, los viajeros descubrirán una nueva mirada desde la que contemplar la riquísima historia del Perú.
Las 3 paradas imprescindibles en Perú
Palcoyo
Seguro que has oído hablar de la montaña de colores de Vinicunca, pero ¿sabías que, a tiro de piedra de Cusco, hay tres montañas de colores que casi nadie visita y que son igual de espectaculares? Esta pequeña cadena montañosa pigmentada es aún muy desconocida y permite al turista disfrutar del paisaje sin pelearse con miles de visitantes, además de que para recorrerla basta una ruta circular de una hora, mucho más accesible que las seis horas de Vinicunca.
Palcoyo y Vinicunca se formaron gracias a una casualidad geológica. Hace miles de años, esta zona estaba recubierta de un mar poco profundo en cuyo lecho se fueron asentando restos de sedimentos como arcilla roja, óxido de hierro y óxido de cobre. Cuando el movimiento de las placas tectónicas originó el alzamiento de los Alpes, el mar se retiró y su lecho quedó ordenado en forma de las capas onduladas de colores que hoy vemos.
Además de las montañas, los visitantes descubrirán un bosque de piedras, donde el viento ha tallado grandes monolitos del tamaño de árboles que funcionan como un pequeño laberinto; y el valle rojo, una parte del terreno donde la arena es de un carmesí rabioso que contrasta con el cielo. En todo el terreno se pueden ver llamas y alpacas pastando en libertad.
Cusco
La antigua ciudad de Cusco, o Cuzco, es la capital histórica del país. Fue la ciudad más importante del Perú durante el imperio inca y una de las urbes de referencia durante el virreinato del Perú. Ambas épocas dejaron vestigios en su trazado, pero la mayor parte de la arquitectura conservada hoy es de la época en que fue territorio español, con montones de edificios y plazas con referencias neoclásicas y barrocas. Su riqueza arquitectónica es tal que a menudo se hace referencia a Cusco como "la Roma de América".
Algunos de los sitios de visita obligda son las zonas arqueológicas de Quengo, Sacsayhuaman (un templo ceremonial inca) y, ya en pleno centro, la Basílica Catedral de Cusco, dedicada a la Virgen de la Asunción y construida entre los siglos XVI y XVII. Su fachada renacentista oculta interiores del barroco, el tardogótico y el plateresco. Desde la Plaza de Armas, en la que se encuentra la catedral, se puede uno perder por todo el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983.
Una visita que aúna los dos grandes momentos históricos de la ciudad es el templo del Qorikancha, o Coricancha. Construido en 1200, fue el templo más importante del imperio inca y aún se pueden ver sus muros en la estructura interior, aunque durante el virreinato se transformó en el Convento de Santo Domingo.
Lima
No podemos marcharnos de Perú sin pasar por su capital. La bellísima Lima fue habitada hace miles de años por los lima, los ichma y por último los incas. Francisco Pizarro fundó en este valle que miraba al Pacífico La Ciudad de los Reyes, y la convirtió en un gran centro político, cultural y económico de la América del Sur española.
De esta época todavía se conservan edificios como la Catedral de Lima o el Monasterio de San Francisco, pero lo cierto es que en los últimos 100 años ha sufrido una potente transformación que la ha convertido en una ciudad cosmopolita donde su moderna arquitectura se ha convertido en un atractivo por sí mismo. ¿Su otro gran reclamo? La oferta gastronómica, una de las más ambiciosas del mundo.
