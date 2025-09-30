3 paradas imprescindibles que no te puedes saltar si viajas a Perú por primera vez (y ninguna es el Machu Picchu)

La antigua ciudad de Cusco, o Cuzco, es la capital histórica del país. Fue la ciudad más importante del Perú durante el imperio inca y una de las urbes de referencia durante el virreinato del Perú. Ambas épocas dejaron vestigios en su trazado, pero la mayor parte de la arquitectura conservada hoy es de la época en que fue territorio español, con montones de edificios y plazas con referencias neoclásicas y barrocas. Su riqueza arquitectónica es tal que a menudo se hace referencia a Cusco como "la Roma de América".