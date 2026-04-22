Uno de los grandes tesoros naturales que tienes que visitar si viajas a Asia: islas kársticas, agua cristalina y vida marina entre pueblecitos encantadores

Palawan concentra algunas de las imágenes más poderosas de un viaje a Filipinas: acantilados de caliza sobre el mar, selva cerrada, playas de arena blanca y lagunas donde el agua parece quedarse inmóvil. Su fuerza está en el paisaje, pero también en la forma en que todo encaja. Aquí el mar, la tierra y la vida local se compenetran, y esa combinación cambia por completo la manera de acercarse al destino.

Filipinas / Sean3810

Ese equilibrio entre naturaleza, espacio y autenticidad que define la isla es lo que destaca Berta Vidal, embajadora de PANGEA. Y tiene sentido. Palawan reúne arrecifes, pueblos costeros y rincones donde el paisaje sigue marcando el paso.

Por qué Palawan despierta tanta fascinación entre los viajeros

La fuerza de Palawan está en la variedad de escenarios que reúne dentro de un mismo territorio. En una sola ruta pueden aparecer lagunas escondidas, paredes de roca afilada, aldeas costeras, arrecifes llenos de vida y tramos de playa donde todo parece ir más despacio. Esa mezcla explica buena parte de su atractivo.

También pesa la sensación de estar ante una isla con identidad propia. En muchos destinos del sudeste asiático el paisaje acaba diluyéndose entre fórmulas repetidas. Aquí ocurre lo contrario. Palawan conserva un carácter muy claro, ligado al mar, a la selva y a las comunidades que han vivido junto a estos entornos durante generaciones. ¿Qué busca hoy un viajero cuando imagina una isla? Muchas veces, precisamente eso: belleza, sí, pero también verdad.

Me interesa mucho esa lectura del destino. Palawan funciona por su espectacularidad visual, pero también por la historia que guarda en sus paisajes. Cada rincón parece sostener una relación muy directa con la naturaleza, sin adornos y sin ruido innecesario.

Lagunas, acantilados y agua cristalina: el paisaje que define Palawan

Si hay una imagen capaz de resumir Palawan, probablemente sea la de sus islas kársticas elevándose sobre el agua. La piedra caliza ha ido moldeando durante millones de años un relieve de perfiles verticales, entradas estrechas y lagunas protegidas por muros naturales. El resultado es uno de los paisajes más reconocibles de Filipinas.

En El Nido, esa geología crea escenas muy concretas. La Gran Laguna y la Pequeña Laguna concentran buena parte de ese imaginario: agua clara, roca escarpada, pasos estrechos y una sensación de refugio que cambia por completo el ritmo del día. Allí el mar parece recogerse y bajar la voz.

El Nido, Filipinas / Istock / R.M. Nunes

Corón aporta otro matiz. Sus lagos encajados entre acantilados, sus miradores y la transparencia de sus aguas ofrecen una imagen poderosa, casi mineral. Kayangan se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de Palawan, y se entiende enseguida por qué. Hay una armonía muy precisa entre vegetación, piedra y agua quieta. Cuesta apartar la vista.

La riqueza marina de Palawan y su vínculo con el mar de Filipinas

Bajo la superficie, Palawan despliega otra de sus grandes razones para quedarse en la memoria. Sus aguas forman parte del Triángulo de Coral, uno de los espacios marinos con mayor biodiversidad del planeta. Eso se traduce en arrecifes muy ricos, tortugas marinas, una enorme variedad de peces y fondos que convierten cada jornada de esnórquel o buceo en algo mucho más amplio que una actividad de playa.

En este mapa marino, Tubbataha ocupa un lugar clave. Su nombre aparece una y otra vez cuando se habla de conservación y riqueza oceánica en Filipinas. Representa muy bien el valor ecológico de la región y ayuda a entender que en Palawan el mar es parte central del territorio, de la economía local y de la forma de relacionarse con el entorno.

Laguna de Coron, Palawan, Filipinas. / Istock / Ershov_Maks

De nuevo cabe mencionar Corón, donde la historia se mezcla con la vida submarina. Los vestigios de la Segunda Guerra Mundial han quedado integrados en el paisaje marino y hoy forman un escenario muy singular para el buceo. Ahí aparece otra capa del destino, más compleja y más interesante.

En mitad de esa conversación encaja muy bien el vínculo entre Club VIAJAR y PANGEA, sobre todo cuando se habla de lugares que impresionan por lo que muestran y por todo lo que permiten comprender.

La identidad local de Palawan entre pueblos costeros y vida pausada

Más allá de sus lagunas y arrecifes, Palawan conserva una dimensión humana que cambia por completo la mirada. Comunidades indígenas como los Tagbanua mantienen una relación profunda con la tierra y con el agua, y en lugares como Corón esa conexión tiene además un valor espiritual muy fuerte.

En pueblos costeros como Port Barton, la vida cotidiana sigue marcada por la marea, por la pesca y por una calma que cuesta encontrar en otros rincones del archipiélago. Ese ambiente da al viaje una textura distinta. Se camina más tranquilo, se conversa más y el paisaje deja de ser un fondo para convertirse en parte real del día.

Port Barton, San Vicente, Palawan, Philippines. / Istock

¿No es ahí donde un destino empieza a volverse memorable? En esa capacidad de combinar lugares espectaculares con una forma de vida que todavía mantiene cercanía, sencillez y sentido de comunidad.

Los lugares más desconocido de Palawan (más allá de sus postales)

Aunque El Nido y Corón concentran gran parte de la atención, hay zonas de Palawan que amplían mucho la imagen habitual de la isla. Balabac, en el extremo sur, representa esa versión más remota y silenciosa, con bancos de arena, playas clarísimas y una sensación de aislamiento que atrae a quienes prefieren escenarios menos obvios.

También merece una mirada San Vicente, con una larguísima franja de arena blanca y un ambiente mucho más pausado. Su encanto está en el espacio, en la calma y en esa forma de dejar que el paisaje respire sin exceso de infraestructura alrededor.

Balabac atrae por su perfil más remoto y por esa sensación de estar ante un Palawan menos transitado.

y por esa sensación de estar ante un Palawan menos transitado. San Vicente invita a relajarse y a mirar la isla desde la calma, el espacio y la continuidad del paisaje.

Balabac, Filipinas / Istock

Palawan tiene algo difícil de resumir en una sola escena. Puede ser laguna, arrecife, pueblo costero o selva. Puede ser silencio, profundidad marina y cultura local al mismo tiempo. Esa combinación explica su fuerza y su permanencia en la memoria del viajero.

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Palawan reúne algunas de las imágenes más potentes de Filipinas, pero su valor real aparece cuando uno entiende cómo conviven naturaleza, mar e identidad local en un mismo territorio. Ahí está su magnetismo. ¿Estás pensando en viajar a Filipinas y quieres vivir sus islas, lagunas y vida marina a tu medida? Entra en PANGEA y haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR.