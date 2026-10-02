Uno de los países más variados de Asia: rascacielos entre templos, selvas donde pasear entre orangutanes y playas de agua transparente

Un viaje a Malasia puede comenzar entre rascacielos y terminar en una cabaña desde la que se escucha la selva. Por el camino aparecen las fachadas rojas de Malaca, los templos y puestos callejeros de George Town, las plantaciones de Cameron Highlands y las playas de Langkawi. Viajar a Malasia obliga a cambiar varias veces de paisaje, de cocina y hasta de ritmo sin salir del mismo país.

Kuala Lumpur, vida vertiginosa y futurista en Malasia / Unsplash / Hongwei Fan

En Kuala Lumpur, basta con alejarse unas calles de las Torres Petronas para encontrar un templo chino, un santuario hindú o las cocinas humeantes de Jalan Alor. En Penang, esa convivencia se traslada a la mesa; en Malaca, a las huellas dejadas por su pasado colonial. Las comunidades malaya, china e india han construido un destino donde la mezcla cultural forma parte de la vida cotidiana.

Más allá de las ciudades, el país sorprende por su naturaleza Taman Negara introduce la selva tropical de la península; Borneo permite navegar por el río Kinabatangan y acercarse a los orangutanes de Sepilok; y las playas de Perhentian, Redang y Langkawi son un paraíso de arena blanca y agua turquesa. En realidad, lo difícil de Malasia no es encontrar un motivo para viajar, es ser capaz de seleccionar aquello que queremos que figure en nuestra ruta.

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Kuala Lumpur, Malaca, Penang y Borneo: cuatro caras de la mezcla malaya

Malasia se divide entre la península malaya y una parte de la isla de Borneo. Kuala Lumpur, Malaca y Penang pueden combinarse mediante desplazamientos por carretera, trenes y vuelos, mientras que para incorporar Sabah o Sarawak es necesario reservar vuelos internos y dedicar varios días adicionales al recorrido.

Las diferencias también son culturales. Kuala Lumpur concentra rascacielos, mezquitas y barrios comerciales; Malaca conserva templos chinos y edificios vinculados a su pasado colonial; y Penang reúne arte urbano, santuarios, mercados y comunidades malayas, chinas e indias. En George Town, Little India, los Clan Jetties y el templo Kek Lok Si muestran tres dimensiones distintas de la isla.

Borneo ofrece otro tipo de viaje, uno conectado con el pasado natural del sudeste asiático. El río Kinabatangan, el Centro de Rehabilitación de Orangutanes de Sepilok, el Parque Nacional de Bako y el entorno del monte Kinabalu sustituyen las visitas urbanas por navegación, caminatas y observación de fauna. No es una simple extensión de la ruta peninsular, sino una etapa de naturaleza con tiempos y desplazamientos propios.

Los impresionantes templos de Malasia / Unsplash / Meimei Ismail

Qué ver en Malasia: Kuala Lumpur, Malaca y Penang

En Kuala Lumpur, las Torres Petronas dominan un perfil urbano de grandes edificios y barrios muy diferentes entre sí. Chinatown y Petaling Street concentran comercios y puestos, Jalan Alor reúne buena parte de la comida callejera y el templo Thean Hou representa la presencia de la comunidad china. Las Batu Caves completan la visita con su enorme cueva, sus santuarios hindúes y su conocida escalinata de colores.

Malaca conserva las huellas de las distintas culturas que controlaron este antiguo enclave comercial. Dutch Square reúne la Iglesia de Cristo y el Stadthuys tras sus fachadas rojas; Jonker Street cambia cuando abren sus puestos nocturnos, y las ruinas de A Famosa y la colina de San Pablo recuerdan su pasado colonial. El templo Cheng Hoon Teng, considerado el templo chino más antiguo del país, resume la dimensión multicultural de la ciudad.

En Penang, George Town combina casas antiguas, murales, mercados, templos y viviendas construidas sobre el agua en los Clan Jetties. Little India introduce otra capa cultural, mientras el templo Kek Lok Si y Penang Hill amplían el recorrido fuera del centro. La ciudad es también una de las principales capitales gastronómicas de Malasia, con especialidades como el char kway teow y la asam laksa.

La selva malasia es puro verde / Unsplash / Tan Kok Feng

Destinos imprescindibles de naturaleza dentro de Malasia

Borneo concentra algunas de las experiencias naturales más importantes del viaje. En Sabah, navegar por el río Kinabatangan al amanecer o al atardecer permite observar la selva desde el agua, mientras el Centro de Rehabilitación de Orangutanes de Sepilok trabaja con una de las especies más representativas de la isla. También es posible acercarse al ecosistema del monte Kinabalu sin afrontar su ascensión.

Sarawak ofrece otra entrada a la naturaleza de Borneo. El Parque Nacional de Bako cuenta con caminatas de distinta dificultad y permite internarse en la vegetación sin organizar una expedición exigente. Pasar la noche en un alojamiento de selva añade una experiencia marcada por los sonidos nocturnos y los cambios de actividad de la fauna.

En la península, Taman Negara representa el paisaje tropical más denso, con humedad elevada y senderos que exigen calzado adecuado. Cameron Highlands ofrece el contraste de un territorio montañoso, más fresco y cubierto de plantaciones. Ambos destinos permiten incorporar naturaleza sin desplazarse hasta Borneo.

Las playas paradisiacas son parte del viaje a Malasia / Unsplash / Antonio Araujo

Cuáles son las mejores playas de Malasia

Perhentian y Redang, en la costa oriental de la península, destacan por sus aguas claras y las posibilidades de practicar snorkel entre peces, corales y tortugas. Sus temporadas dependen especialmente del estado del mar: entre noviembre y febrero, el monzón provoca oleaje, reduce las conexiones y lleva a muchos alojamientos a cerrar.

Langkawi, en la costa occidental, combina playa e infraestructuras cómodas para terminar el viaje. Pantai Cenang concentra buena parte del ambiente, mientras el SkyCab y el SkyBridge permiten contemplar el paisaje desde las alturas. Es una alternativa equilibrada para alternar descanso, salidas en barco y visitas sin realizar grandes desplazamientos.

La gastronomía de Malasia está determinada por el uso de especias / Unsplash / Firdaus Roslan

Qué comer en Malasia: una mezcla de gastronomías que se descubre en cada ingrediente

La gastronomía malaya nace del encuentro entre las cocinas malaya, china e india, enriquecidas con influencias árabes, tailandesas y europeas. El arroz, los fideos, el pescado, las especias y la leche de coco aparecen con frecuencia, aunque las recetas cambian según la región. Penang tiende hacia sabores chinos y picantes, Malaca conserva una huella portuguesa y la costa oriental emplea más coco y pescado.

El nasi lemak se prepara con arroz cocido en leche de coco y se acompaña con anchoas, cacahuetes y sambal. El roti canai, de origen indio-musulmán, es un pan plano servido habitualmente con curry; el satay consiste en brochetas a la parrilla con salsa de cacahuete, y el rendang cocina lentamente la carne con leche de coco y especias. Son platos presentes tanto en restaurantes como en los puestos donde come la población local. Penang aporta varias recetas propias, como el char kway teow; y en Kuala Lumpur es más habitual la curry laksa, de textura cremosa por la leche de coco.

Los primates de Borneo son uno de los motivos por los que merece la pena el viaje / Unsplash / TIm Morgan

¿Cuál es la mejor época para viajar a Malasia?

Malasia tiene un clima tropical y húmedo durante todo el año, pero cada costa sigue un calendario diferente. Kuala Lumpur, Penang, Malaca y Langkawi ofrecen mejores condiciones entre noviembre y abril, mientras que Perhentian, Redang y Tioman funcionan mejor entre marzo y octubre, fuera del monzón.

En Borneo puede llover en cualquier momento, aunque de mayo a octubre suele encontrarse una ventana favorable. La ruta debe organizarse según las regiones elegidas, no aplicando una única temporada a todo el país.

Selva y agua turquesa parecen tocarse en Malasia / Unsplash / Louis Gan

¿Cuántos días hacen falta para viajar a Malasia?

Entre diez y quince días permiten organizar una primera ruta representativa por Malasia. Con unos diez días conviene centrarse en la península y combinar Kuala Lumpur con Malaca o Penang y una zona de costa, evitando que los desplazamientos ocupen buena parte del viaje.

Dos semanas permiten añadir Taman Negara, Cameron Highlands o una etapa en Borneo y mantener algunos días de playa. Si se quieren recorrer Sabah y Sarawak o visitar varias islas, merece la pena ampliar la estancia y seleccionar cada región según el monzón que afecte a sus costas.

Las pagodas de los templos malasios / Unsplash / Banesh Narayanan

Cómo organizar un viaje a Malasia

Reservar un viaje a Malasia exige coordinar regiones con estaciones diferentes, vuelos internos hacia Borneo, conexiones terrestres, barcos y alojamientos insulares que pueden cerrar durante el monzón. También hay que decidir cuánto tiempo dedicar a ciudades, selva y playa, comprobar la vigencia del pasaporte y completar la documentación de entrada correspondiente. Una mala combinación de fechas puede dejar fuera una isla o consumir demasiados días en desplazamientos.

Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que, partiendo de la inspiración de los expertos de VIAJAR, puedas organizar viajes a tu medida con la atención excepcional de los asesores de PANGEA. Una ruta por Kuala Lumpur, Malaca y Penang puede combinarse con la selva de Borneo, las plantaciones de Cameron Highlands o unos días de playa en Langkawi o Perhentian, pero el itinerario final depende solo de ti. A través de la colaboración, los embajadores de PANGEA crearán un recorrido personalizado en función de tus intereses, tu presupuesto y tu disponibilidad.

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Kuala Lumpur: urbe y gastronomía en Malasia / Unsplash / Ishan Seefromthesky

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