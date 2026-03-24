El país conocido como la "tierra del millón de elefantes": un paraíso natural repleto de cascadas color turquesa, templos Patrimonio de la Unesco y cuevas subterráneas

Está lleno de monumentos impresionantes y es uno de esos destinos que deberías visitar al menos una vez en la vida.

Un país del sudeste asiático con algunos de los paisajes más alucinantes del mundo.
Un país del sudeste asiático con algunos de los paisajes más alucinantes del mundo. / Istock

España está genial pero a veces hay que, siempre que sea posible, ir un paso más allá. Con la cantidad de culturas y paisajes que hay en el mundo, es una pena quedarse solo con los españoles y europeos. La mayoría de veces que viajamos solemos barajar las mismas opciones como por ejemplo Italia, Francia o Reino Unido. Sin embargo, hay muchos otros países que, si bien son totalmente diferentes, hay algo que sí que tienen en común con ellos: lo espectaculares que son.

Es uno de los países menos conocidos del Sudeste Asiático... pero también uno de los más bonitos.

Es uno de los países menos conocidos del Sudeste Asiático... pero también uno de los más bonitos.

 / Istock

En el sudeste asiático se encuentra un país muy infravalorado que, si buscas conocer un lugar completamente distinto a lo que estás acostumbrado, podría encantarte. Es conocido como la “Tierra del millón de elefantes” y cuenta con un patrimonio monumental y natural inigualable en el mundo. Es un país que hay que conocer al menos una vez en la vida.

Redacción Viajar

El país de los elefantes

Hablamos de la República Democrática Popular Lao, conocida popularmente como Laos, situada en el sudeste asiático y con más de 7 millones de habitantes. En 1353, cuando todavía no era un país y estaba habitado por los pueblos laosianos, fue conquistado por el rey Fa Ngum. Al ver que sus tierras estaban repletas de elefantes, decidió darle al nuevo reino el nombre de Lan Xang, que significa literalmente la “Tierra del millón de elefantes”.

Plantaciones de arroz en Laos.

Plantaciones de arroz en Laos.

 / Istock / THIRAWATANA PHAISALRATANA

Actualmente hay menos de 1.000 en todo el país, por lo que es una especie en peligro de extinción. Sin embargo, Laos está intentando que no desparezcan mediante centros como el Elephant Conservation Center en Sainyabuli y santuarios en la ciudad de Luang Prabang, donde rescatan elefantes y los mantienen en las mejores condiciones.

Elefante en Laos

Elefante en Laos

 / Istock / egadolfo

Un entorno natural privilegiado

Laos cuenta con una naturaleza espectacular, siendo el verde el color predominante del país. Algunos de sus rincones más impresionantes son las Cataratas Kuang Si, de aguas turquesas y con unas piscinas naturales en medio de la selva tropical; el Nam Xay Viewpoint, un mirador con una moto en su cima en la que hacerse fotos y con vistas panorámicas a los campos de arroz y a las montañas; o sus impresionantes cuevas.

Son muy peculiares ya que muchas de ellas son subterráneas. Algunas de las más conocidas son la cueva Kong Lor, con un túnel de aproximadamente 7 kilómetros y un río navegable en su interior; las de Pak Ou, llenas de estatuas de Buda; o Tham Phu Kham, con una estatua de Buda hecha de bronce y la Blue Lagoon 1, una laguna impresionante.

Cuevas de Pak Ou, en Laos

Cuevas de Pak Ou, en Laos

 / Istock / Mlenny

Un lugar lleno de templos

Por si fuera poco, aparte de un increíble patrimonio natural Laos cuenta con monumentos igual de impresionantes. Solo en Vientián, su capital, hay decenas de templos budistas. Algunos de los más importantes del país son Wat Si Saket, construido en 1818 y el más antiguo de la capital; Wat Xieng Thong, situado en Luang Prabang, una ciudad Patrimonio de la Humanidad; Pha That Luang, cubierto en oro y símbolo nacional; o Wat Phra That Doi Kong Mu, con las cenizas de un discípulo de Buda, situado en la cima de una colina y con vistas espectaculares a la ciudad de Mae Hong Son.

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Pha That Luang, en Laos

Pha That Luang, en Laos

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Aparte de templos, el país cuenta con otros monumentos como el Arco de Triunfo Patuxai en Vientián, construido el siglo pasado; That Dam, una antigua estatua cubierta de vegetación; o el Palacio Real de Luang Prabang, donde actualmente está el Museo Nacional.

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