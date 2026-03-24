El país conocido como la "tierra del millón de elefantes": un paraíso natural repleto de cascadas color turquesa, templos Patrimonio de la Unesco y cuevas subterráneas

Por si fuera poco, aparte de un increíble patrimonio natural Laos cuenta con monumentos igual de impresionantes. Solo en Vientián, su capital, hay decenas de templos budistas. Algunos de los más importantes del país son Wat Si Saket, construido en 1818 y el más antiguo de la capital; Wat Xieng Thong, situado en Luang Prabang, una ciudad Patrimonio de la Humanidad; Pha That Luang, cubierto en oro y símbolo nacional; o Wat Phra That Doi Kong Mu, con las cenizas de un discípulo de Buda, situado en la cima de una colina y con vistas espectaculares a la ciudad de Mae Hong Son.