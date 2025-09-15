El único país del mundo que podría sobrevivir a un ataque nuclear: tiene 4 millones de búnkeres y espacio para toda su población

Muchos la visitan para ver sus lagos turquesa, sus prados y sus paisajes de película, pero la cámara no puede captar lo que hay debajo. Al igual que las personas, este sitio tiene dos caras: la superficie, lo atractivo que conquista a primera vista... Y para los más curiosos, los que les gusta desvelar las capas de aquello que resulta la primera imagen, esconde auténticos tesoros. Por eso este país es para aquellos que prefieren conocer en profundidad a su gente, su cultura y sus orígenes.