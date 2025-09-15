El único país del mundo que podría sobrevivir a un ataque nuclear: tiene 4 millones de búnkeres y espacio para toda su población
El sistema de seguridad de este país lo convierte en uno de los más seguros del mundo en caso de ataque nuclear.
La singularidad de este país no ha pasado desapercibida para nadie y es que tienen 4 millones de búnkeres para proteger a toda la población en caso de ataque nuclear. ¿Lo habías oído alguna vez? Eso de 'más vale prevenir que curar' se ha tomado al pie de la letra en este lugar que captura la curiosidad de los turistas cada año por su historia, su encanto y su gastronomía.
Suiza goza de una tremenda seguridad y no es precisamente por policía ni ejércitos que custodien sus calles: es algo más profundo. Este país tiene una red de búnkeres nucleares excavados en la roca de los Alpes que lo han convertido en un lugar único. Bajo la apariencia idílica de prados y pueblos de postal, se esconde un entramado subterráneo que conecta refugios preparados para resistir desde guerras hasta catástrofes de gran escala. ¡Impresionante!
Muchos la visitan para ver sus lagos turquesa, sus prados y sus paisajes de película, pero la cámara no puede captar lo que hay debajo. Al igual que las personas, este sitio tiene dos caras: la superficie, lo atractivo que conquista a primera vista... Y para los más curiosos, los que les gusta desvelar las capas de aquello que resulta la primera imagen, esconde auténticos tesoros. Por eso este país es para aquellos que prefieren conocer en profundidad a su gente, su cultura y sus orígenes.
Los impresionantes búnkeres de Suiza: historia, curiosidades y rutas para descubrirlos
Los refugios están construidos con muros de hormigón de más de dos metros y puertas capaces de soportar toneladas de presión. Muchos se camuflan en el paisaje, ocultos bajo colinas o tras puertas secretas. Otros conservan aperturas estratégicas para la defensa, recordando que fueron concebidos para escenarios de guerra o catástrofe total. Los sistemas de filtración de aire con los que cuentan están preparados para neutralizar agentes químicos, biológicos o nucleares, así que permiten respirar con seguridad incluso en ambientes contaminados. Además, cada búnker debería disponer de reservas básicas, literas, espacios de higiene y la mínima comodidad necesaria para resistir periodos de crisis.
La obsesión suiza por los refugios tiene sus raíces en la Primera Guerra Mundial, aunque fue durante la Segunda y, sobre todo, la Guerra Fría, cuando la construcción alcanzó su máximo esplendor. Actualmente, con una población de menos de nueve millones de habitantes, el país ostenta un récord único en el mundo: más plazas en búnkeres que personas. Además, el gobierno ha destinado fondos para modernizarlos tras la guerra en Ucrania.
Lo mejor es que existen rutas y museos en los que conocer a fondo esta particularidad. Entre ellos, se puede visitar el de Sasso San Gottardo, quizás el más famoso: un búnker gigante excavado en la montaña, que hoy alberga un museo sobre la historia militar y la energía. También puedes reservar para visitar el Museo del Fuerte de Vitznau (cerca del Lago de Lucerna), un espacio que muestra cómo vivían los soldados bajo tierra, con túneles, dormitorios y salas de operaciones intactas.
