El país más seguro de Europa para hacer un viaje sola es también el más barato: joyas medievales y ciudades amuralladas en el "paraíso de las mil islas"
Hay países que transmiten tanta seguridad que se convierten en el destino perfecto para un viaje en solitario... Y si además es barato, no hay nada que se resista.
Elegir tu propio itinerario es un sueño que pocas veces podemos cumplir porque viajar en grupo siempre conlleva ceder en ciertos aspectos. ¿Nunca has pensado en viajar sola? El miedo, la inseguridad, la falta de decisión o el desconocimiento de países adecuados son obstáculos que se interponen a la hora de organizar una aventura en solitario... ¡Pero las ganas nunca faltan! Cuadrar las agendas con tus amigas o seres queridos cada vez es más difícil, así que te vamos a dar el destino perfecto para cumplir tus fantasías: está en Europa, hay más de 1.000 islas y es más barato de lo que piensas.
Cada vez más mujeres se animan a dar el paso, pero el primer destino nunca se elige al azar: la seguridad, un presupuesto accesible y la facilidad para moverse sin sobresaltos pesan más que cualquier moda. En Europa hay un país que encaja con precisión en ese trípode y que, además, regala al viajero murallas históricas, ciudades medievales conservadas y un rosario de islas paradisíacas en las que perderse.
Las claves que debes conocer antes de viajar sola
Ya no basta con que un lugar sea bonito: debe ser tranquilo, predecible en el buen sentido y sencillo para quien viaja sola. En el Global Peace Index de 2024, este país se sitúa entre los veinte más seguros del mundo, en una posición destacada que supera a varios destinos europeos tradicionalmente populares: hablamos de Croacia. Este país mediterráneo ofrece una variedad poco común para quien viaja en solitario. Allí todo está relativamente cerca, bien conectado y pensado para un turismo sin estrés.
El destino europeo más barato y seguro para viajar sola
Croacia es una ciudad tranquila, con una presencia visible de policía turística y una criminalidad baja, especialmente en las zonas más visitadas. Caminar sola de noche, incluso en áreas animadas como Split o Dubrovnik, resulta sorprendentemente normal. ¡Y nos encanta! Entre sus habitantes y turistas, el trato suele ser respetuoso y discreto. Allí se puede pedir indicaciones y consejos que serán siempre bien recibidos.
En Croacia se puede visitar desde Dubrovnik y sus murallas frente al Adriático, Trogir o Šibenik con centros históricos compactos y caminables, hasta Rovinj y Korčula suspendidas entre piedra y mar. Mientras tanto, Las islas (Hvar, Vis, Mljet) se alcanzan en ferri o catamarán, convirtiendo el transporte en parte del viaje.
A todo ello se suma un coste de vida moderado. Dormir, comer y desplazarse resulta más asequible que en buena parte del oeste europeo, lo que permite viajar sin la presión constante del presupuesto: vuelos desde 99 euros, habitaciones desde 10 euros y 'fast food' por menos de 10 euros. ¡¿Te perderías la oportunidad de conocerte a ti misma a la vez que te pierdes por Croacia?! Está todo a tu favor...
