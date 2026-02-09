El país más seguro de Europa para hacer un viaje sola es también el más barato: joyas medievales y ciudades amuralladas en el "paraíso de las mil islas"

Elegir tu propio itinerario es un sueño que pocas veces podemos cumplir porque viajar en grupo siempre conlleva ceder en ciertos aspectos. ¿Nunca has pensado en viajar sola? El miedo, la inseguridad, la falta de decisión o el desconocimiento de países adecuados son obstáculos que se interponen a la hora de organizar una aventura en solitario... ¡Pero las ganas nunca faltan! Cuadrar las agendas con tus amigas o seres queridos cada vez es más difícil, así que te vamos a dar el destino perfecto para cumplir tus fantasías: está en Europa, hay más de 1.000 islas y es más barato de lo que piensas.