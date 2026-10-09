El país más seguro y barato para hacer tu primer viaje sola cuesta menos de 60 euros por día: joyas medievales, ciudades amuralladas e islas de ensueño

Con la llegada del otoño se abre todo un abanico de nuevos planes y destinos por descubrir por Europa. Aunque muchos viajes se disfrutan en compañía, esta época también es perfecta para dar el paso a tu primera aventura en solitario. Elegir bien el lugar es muy importante, no cualquiera vale; por eso, entre todos, Croacia es sin duda una de las opciones más seguras y económicas, permitiéndote disfrutar del país por menos de 60 euros al día.

Increíble ciudad de Hvar harbor / Istock / xbrchx

Croacia destaca por su gran valor geopolítico dentro de la Unión Europa, su papel clave como potencia turística en el mar Adriático; y una gran herencia histórica y cultural. Es de las zonas más turísticas cercanas a Italia, su estilo de vida es totalmente meditteráneo, aquí los ciudadanos disfrutan de su tiempo libre con cafeterías de especialidad, restaurantes y sus famosas playas de aguas cristalinas. A pesar de que hace menos de veinte años han estado en guerra, el sentimiento general es ir hacia delante, construir un país normal en el que vivir bien y en paz.

Sara Fernández García

Joyas medievales y Patrimonios de la Humanidad por la Unesco

Croacia cuenta con un impresionante Patrimonio de la Humanidad de la Unesco muy vinculado a su época medieval, así como una rica tradición en la orfebrería. Es de las ciudades con más tesoros y joyas medievales que te dejarán con ganas de volver, lo primero e imprescindible es visitar el Casco Antiguo de Dubrovnik, conocido como la “perla del adriático”.

El Dato Desde la Edad Media, fue una república independiente con uno de los centros de orfebrería de oro y herrería más importantes del Mediterráneo.

Situada en una pequeña isla y considerada una auténtica joya joya urbana medieval, la Ciudad Histórica de Trogir, es otro de tus lugares imprescindibles para ver. Sus calles, iglesias y torres medievales le otorgaron la protección de la Unesco en el año 1997. El split o mejor conocido como el “palacio de Diocleciano”, es un antiguo palacio del siglo IV, que durante la Edad Media la ciudad creció e integró estructuras fortificadas y palacios medievales alrededor de los muros romanos.

Puerta Trogir Croatia de la ciudad. / Istock / Dreamer4787

Croacia: ciudades amuralladas e islas de ensueño

Las ciudades amuralladas de Croacia albergan uno de los conjuntos de arquitectura militar medieval y renacentista más imponentes y mejor conservados de Europa. Entre todas ellas destaca la gran joya de la corona, las murallas de Dubrovnik. Este imponente circuito ininterrumpido de casi 2 kilómetros rodea por completo el casco antiguo, alcanzando hasta 25 metros de altura y un grosor de 6 metros. En total cuenta con 16 torres principales y majestuosas fortalezas exentas, entre las que destacan los fuertes de Lovrijenac y Revelin.

Fortaleza Lovrijenac en Dubrovnik / Istock / Thomas Faull

“La gran muralla europea”, o conocida como la gran muralla Ston, es una muralla del siglo XIV que conecta las poblaciones de Ston y Mali Ston. Es el sistema de fortificación más extenso de Europa con un total de 7 kilómetros, su principal objetivo era proteger las famosas salinas de ston, una de las fuentes de ingresos más importantes de la región que aún hoy sigue en funcionamiento.

Antigua muralla defensiva en la colina junto a Ston en Croacia / Istock / MarinMtk

Otra cosa no, pero Croacia sabe combinar a la perfección sus famosas playas de agua turquesa con su legado medieval, Hvar es conocida mundialmente como la isla más soleada de este país y es famosa por ser un refugio de campos de lavanda y olivares. Esta isla está protegida por una imponente fortaleza medieval construida por los venecianos, desde donde tendrás las mejores vistas a la islas Pakleni.

Hermosa isla y la ciudad de Hvar, Croacia / Istock / ROSA LAZIC

Mljet es otra de las islas de ensueño que pertenecen a Croacia, es la isla más verde del Adriático, un paraíso cubierto de bosques de pinos, que según la leyenda, enamoró al mismísimo odiseo reteniendo allí durante siete años. En el corazón del Parque Nacional de Mljet hay dos lagos de agua salada interconectados y en mitad del lago grande flota la diminuta islota de Santa María.