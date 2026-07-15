Este país tiene algunas de las playas más espectaculares del sudeste asiático: tortugas marinas, selva tropical y arrecifes donde hacer snorkel

Hay viajes en los que el mar siempre parece el mismo. En Malasia ocurre justo lo contrario. Cambia de una isla a otra, de una costa a otra y casi de una playa a la siguiente. Un día basta con ponerse unas gafas de snorkel para encontrarse una tortuga marina a pocos metros de la orilla; al siguiente, la selva tropical llega hasta la arena; más adelante aparecen manglares navegables y, como cierre del viaje, uno de los fondos marinos más admirados del planeta.

La clave no está en recorrer muchas islas, sino en elegir las que mejor encajan con la experiencia que buscas. Algunas invitan a pasar horas dentro del agua, otras a alternar playas y senderos por la selva, y otras convierten cada inmersión en una oportunidad para descubrir una biodiversidad difícil de encontrar en otros lugares del mundo. Esa variedad es la que hace que un viaje por las islas de Malasia vaya mucho más allá de unas vacaciones de playa.

¿Qué playas de Malasia merecen más la pena para un primer viaje?

Si es la primera vez que viajas a Malasia, conviene pensar menos en cuál es la playa más bonita y más en cómo quieres vivir el mar. La costa este reúne algunas de las mejores islas para hacer snorkel gracias a la transparencia del agua y a sus arrecifes protegidos. Langkawi combina playas con manglares y excursiones por la naturaleza, mientras que Borneo lleva la experiencia un paso más allá con algunos de los mejores puntos de buceo del mundo.

Malasia, un país completo y sorprendente en el sudeste asiático / Nazarizal Mohammad

En lugar de cambiar de isla cada dos días, merece la pena quedarse el tiempo suficiente para descubrir su ritmo. Levantarse temprano para salir al mar, volver a la playa al mediodía, descansar unas horas bajo las palmeras y terminar el día cenando pescado frente al agua suele resumir mucho mejor el espíritu de este viaje que una colección interminable de desplazamientos.

Perhentian: la isla donde el snorkel empieza desde la orilla

En Perhentian, el mar empieza a sorprender antes incluso de subir a un barco. Basta caminar unos metros desde la playa, ponerse unas gafas de snorkel y dejarse llevar por el agua para descubrir corales, peces tropicales y, con bastante frecuencia, tortugas marinas alimentándose tranquilamente en el fondo. Esa facilidad para acceder al arrecife es una de las razones por las que muchos viajeros consideran estas islas uno de los mejores destinos de snorkel del sudeste asiático.

Las excursiones en lancha permiten llegar a puntos como Turtle Point o Shark Point, donde es habitual encontrar tiburones de arrecife de punta negra completamente inofensivos para las personas, grandes bancos de peces y jardines de coral muy bien conservados. Merece la pena salir a primera hora de la mañana, cuando el mar suele estar más tranquilo y la visibilidad alcanza su mejor momento.

Las Islas Perhentian son un paradisíaco archipiélago en la costa noreste de Malasia. Conocidas por sus aguas cristalinas y playas de arena blanca, están libres de coches y se componen principalmente de dos islas: Kecil y Besar / Istock / Simon Furlong

Cuando termina la jornada, la isla cambia otra vez. Long Beach reúne más ambiente, terrazas y restaurantes sobre la arena; Coral Bay ofrece un final mucho más tranquilo, perfecto para sentarse frente al mar mientras el sol desaparece lentamente detrás de las pequeñas islas cercanas.

Redang: aguas tan transparentes que el arrecife se ve desde la superficie

Después de Perhentian, Redang demuestra que el color del agua todavía puede sorprender un poco más. La llegada en barco ya anticipa lo que espera al viajero: una sucesión de tonos turquesa donde el fondo empieza a distinguirse mucho antes de tocar tierra.

Aquí la experiencia gira alrededor del mar. Muchas excursiones enlazan varios arrecifes en una sola mañana y permiten entrar y salir del agua tantas veces como apetezca. En cada parada cambia el paisaje submarino: corales ramificados, peces loro, peces mariposa y enormes bancos de peces tropicales convierten cada inmersión en una escena diferente.

Redang Island (o Pulau Redang) es una de las islas más grandes y paradisíacas de la costa este de Malasia, famosa por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Forma parte de un parque marino protegido, lo que la convierte en un destino excelente para el buceo y el snorkel / Istock / HHakim

Entre una salida y otra merece la pena regresar a la playa. Pasir Panjang, la más conocida de la isla, invita precisamente a eso: caminar descalzo por una arena muy fina, alternar baños con largos ratos de descanso y dejar que el día avance sin mirar demasiado el reloj.

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Tioman: cuando la selva tropical llega hasta la playa

El paisaje cambia por completo al llegar a Tioman. Las grandes playas abiertas dejan paso a una isla donde la montaña domina el horizonte y la selva tropical desciende prácticamente hasta la arena. Es uno de esos lugares donde el verde tiene tanto protagonismo como el azul del mar.

Las playas siguen siendo espectaculares, pero aquí merece la pena reservar tiempo para explorar el interior. Senderos entre vegetación tropical conectan pequeñas aldeas, atraviesan ríos y conducen hasta cascadas escondidas donde muchos viajeros hacen una pausa antes de regresar a la costa. Esa combinación entre mar y selva convierte Tioman en una de las islas más completas de Malasia.

Cuenta la leyenda que la isla se formó cuando una hermosa princesa dragón que volaba hacia Singapur para ver a su amado quedó tan cautivada por la belleza del mar, que decidió abandonar su viaje y convertirse en isla Isla de Tioman. / Istock / Nirian

Al caer la tarde, ABC Beach recupera toda la tranquilidad. Las pequeñas terrazas empiezan a preparar la cena, las embarcaciones regresan poco a poco al embarcadero y el sonido de la selva vuelve a imponerse cuando desaparecen los últimos bañistas.

Langkawi: manglares, playas y atardeceres sobre el mar de Andamán

El siguiente cambio de escenario llega en la costa oeste. Langkawi mantiene sus playas, pero añade una experiencia completamente diferente: navegar entre manglares, cuevas y acantilados de piedra caliza donde la naturaleza vuelve a ocupar el centro del viaje.

Una excursión por el Geoparque de Kilim permite recorrer canales rodeados de vegetación donde aparecen águilas pescadoras, monos y pequeños islotes de roca que emergen del agua. Es una forma distinta de descubrir el mar, más pausada y centrada en los ecosistemas costeros que en el snorkel.

Langkawi, la "Joya de Kedah" en Malasia, es un archipiélago de 99 islas famoso por sus águilas. Su nombre proviene de dos palabras malayas: "helang" (águila) y "kawi" (marrón rojizo), en honor a las impresionantes rapaces que dominan sus cielos. / Istock

Después, Pantai Tengah o Pantai Cenang invitan a terminar el día junto al agua. Cuando baja el sol, muchas personas se sientan directamente sobre la arena mientras el cielo cambia de color sobre el mar de Andamán. Es uno de esos atardeceres que no necesitan grandes planes alrededor.

Sipadan: uno de los mejores fondos marinos del planeta

El viaje alcanza su punto culminante en Sipadan. Esta pequeña isla oceánica, situada frente a la costa de Borneo, ocupa desde hace años un lugar privilegiado entre los mejores destinos de buceo del mundo.

Aquí la experiencia empieza incluso antes de entrar en el agua. El acceso está limitado mediante permisos diarios para proteger el ecosistema, de modo que cada inmersión se realiza con grupos reducidos. Una vez bajo la superficie, aparecen enormes bancos de barracudas girando al unísono, tortugas verdes y carey nadando entre corales, tiburones de arrecife y una biodiversidad que ha convertido a Sipadan en una referencia mundial.

La isla de Sipadan es la única isla oceánica de Malasia, surgida de un volcán extinto. / Istock / Photographer:Jean-Francois Peron

Es una isla pensada principalmente para buceadores certificados, pero incluso quienes no practican submarinismo suelen incluirla en su itinerario por la extraordinaria riqueza natural que concentra esta parte de Borneo.

¿Cuál es la mejor época para viajar a las playas de Malasia?

La respuesta depende de la costa elegida. Las islas del mar de China Meridional, como Perhentian, Redang y Tioman, muestran su mejor cara entre marzo y octubre, cuando el mar suele estar más tranquilo y la visibilidad bajo el agua alcanza su punto óptimo para el snorkel y el buceo.

Las islas de Malasia, que suman unas 878 en total, destacan por albergar la única isla oceánica de origen volcánico del país (Sipadan), tener islas sin conexión a internet para desconectar, y contar con formaciones naturales tan increíbles que el mismísimo Jacques Cousteau las describió como "una obra de arte intocable" / Istock / Cn0ra

Langkawi puede visitarse durante buena parte del año gracias a un clima más estable, mientras que Borneo requiere planificar el viaje según la zona concreta y las actividades previstas. Elegir bien la época resulta fundamental porque condiciona tanto el estado del mar como la posibilidad de disfrutar plenamente de los arrecifes y las excursiones.

¿Cómo combinar las islas de Malasia en un mismo viaje?

Una de las rutas más equilibradas comienza en Kuala Lumpur y continúa hacia la costa este para combinar Perhentian y Redang, dos islas que permiten descubrir algunos de los mejores arrecifes del país. Tioman encaja muy bien para quienes quieren añadir senderismo y selva al recorrido.

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Otra opción consiste en combinar Kuala Lumpur, Langkawi y Borneo. El viaje cambia completamente de registro en cada etapa: primero la ciudad, después playas y manglares, y finalmente la naturaleza más salvaje con selva tropical y algunos de los fondos marinos más extraordinarios del planeta. Esa variedad convierte a Malasia en uno de los destinos más completos del sudeste asiático para quienes buscan mucho más que unas vacaciones de playa.

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Pensar en Malasia abre muchas posibilidades: Kuala Lumpur, islas tropicales, playas de arena blanca, snorkel entre tortugas marinas, manglares, selva tropical y algunos de los mejores arrecifes de Asia. Dar forma a todo eso con ayuda de expertos permite elegir las islas más adecuadas según la época del año, combinar vuelos y barcos de forma eficiente y diseñar una ruta adaptada al tipo de viaje que buscas.

La ventaja de un viaje personalizado está precisamente ahí: en diseñar un itinerario que combine naturaleza, playa y cultura sin prisas, aprovechando lo mejor de cada región y eligiendo el momento adecuado para disfrutar de cada costa.

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