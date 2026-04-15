El país más infravalorado de Europa se conoce como “el pulmón verde”: tiene un castillo incrustado en un acantilado, el lago más bonito del mundo y su capital está repleta de Patrimonios de la Humanidad

Este destino es el secreto mejor guardado de Europa: una perla bañada por el mar que lo tiene todo para atraer miradas y turistas y que, sin embargo, sigue siendo un gran desconocido para el gran público.

Un país que se ha mantenido al margen de la oleadas de viajeros, a pesar de estar muy cerca de grandes conocidos por todos. Si miramos un mapa, tenemos que buscarlo en el centro de Europa, y al norte de la península Balcánica, justo en ese hueco que forman Italia con Croacia, Austria y Hungría.

Redacción Viajar

Es la perla del Adriático

Es Eslovenia, un país bañado por las aguas del Adriático (el mismo que llega hasta las costas de la bellísima Venecia, situada en la orilla de enfrente). Lo curioso es que, a nivel estético, poco tiene que ver con la arquitectura gótica y palaciega italiana.

La arquitectura de Eslovenia es más opulenta, sobre todo en la capital, Liubliana, de un marcado estilo barroco austro-húngaro y repleta de edificios de la época del imperio declarados Patrimonio de la Humanidad; aunque en los pueblos la estética medievalista es la que marca los cánones.

Liubliana fue nombrada Capital Verde Europea / Istock / Matej Kastelic; Matej Kastelic

Es el pulmón verde de Europa

Sin embargo, hay algo todavía más reseñable y llamativo de Eslovenia, sobre todo para quienes no conozcan nada del país balcánico. Y es su naturaleza. Es conocido como el "pulmón verde de Europa", y motivos no le faltan para serlo.

Es el tercer país con más bosques de toda Europa (más del 60% de su territorio está cubierto por bosques), con paisajes en los que hay lagos, cascadas, montañas y valles de un verde intenso. Tanto es así, que Eslovenia fue el primer país en recibir el título de ‘Destino Verde del Mundo’, y eso no lo habías visto venir.

Es el tercer país con más bosques de toda Europa / Istock

El tercer país con más bosques del continente

Al ser un país con una densidad natural tan brutal, se están haciendo muchos esfuerzos por parte del destino para mantenerla y preservarla. “La naturaleza verde virgen nos anima a actuar con responsabilidad y a protegerla”, apuntan desde la Oficina de Turismo. Así nació su sello Slovenia Green; quienes lo reciben, confirman su promesa de compromiso con ese futuro en verde.

El castillo que parece flotar en medio del lago. / Istock

Los paisajes más bonitos

Además de su capital, Liubliana, que en 2016 fue nombrada Capital Verde Europea (cuenta con el centro histórico más peatonal del mundo: cien por cien libre de coches y con inmensas zonas verdes), los alrededores de la ciudad son un sinfín de paisajes en verde.

El castillo que está completamente incrustado en el acantilado. / Istock

De la naturaleza virgen del Parque Nacional Triglav (que es el área protegida nacional más grande de Eslovenia) a los Alpes Julianos (que presume de ser la primera reserva de la biosfera eslovena en estar protegida por la Unesco). Escondido entre sus rocas se encuentra el castillo de Predjama, una fortaleza encaramada sobre un acantilado de 123 metros de altura considerada una obra maestra de arquitectura medieval tallada en la roca.

Aunque la joya de la corona es el increíble lago Bled. Se trata de un lago glaciar a los pies de los Alpes famoso por su estampa de postal: es ese castillo medieval que parece flotar en medio del lago y que aparece en todas las fotografías de Eslovenia. Un icono en medio de este lago que tiene más de 14.000 años. Y los que le quedan.